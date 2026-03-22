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NBA美國職籃（National Basketball Association）官方於今（22）日針對賽場紀律連開兩張罰單。費城76人中鋒德拉蒙德（Andre Drummond）與奧蘭多魔術後衛薩格斯（Jalen Suggs），分別因在比賽中做出不當手勢與投擲物品，各自遭聯盟處以25000美元（約新台幣80萬元）的罰款。76人中鋒德拉蒙德在日前交手國王的比賽中表現出色，替補出賽24分鐘就高效繳出13分、11籃板的雙十數據，甚至投進了生涯新高的單場3記三分球。然而，在第三節剩餘8秒命中三分後，他興奮地朝著國王隊替補席做出「射擊」的慶祝動作。NBA籃球運營執行副總裁瓊斯（James Jones）今日證實，該動作被判定為挑釁性的不雅手勢。雖然德拉蒙德本季薪資僅500萬美元，這筆2.5萬美元的罰款對他而言仍是不小的負擔，但他本季展現出的外線命中率34.7%火力確實為76人內線帶來意外的驚喜。相較之下，魔術隊的薩格斯則是因為情緒失控受罰。在日前不敵黃蜂的比賽首節，薩格斯因不滿判決或場上狀況，竟將牙套直接扔向觀眾席，當場被吹判技術犯規。聯盟賽後追加罰款，強調此舉已對觀眾安全構成威脅，違反賽場規範。不過，對於去年剛簽下5年1.5億美元頂薪續約、本季年薪高達3500萬美元（約新台幣11.2億元）的薩格斯來說，這筆罰款對其經濟收入幾乎沒有實質影響。本季他場均貢獻13.8分、5.2助攻，仍是魔術隊倚重的防守大鎖。目前76人隊戰績38勝32敗，暫居東區第9，距離第6名的魔術僅剩0.5場勝差。76人將於週日客場挑戰猶他爵士，力拼延續連勝勢頭以提升排名。奧蘭多魔術今日則在主場迎戰近期狀態火燙、處於8連勝的洛杉磯湖人。面對詹姆斯（LeBron James）頻頻破紀錄的氣勢，魔術急需止敗以保住東區前六的席次。