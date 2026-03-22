今（22）日亞特蘭大老鷹（Atlanta Hawks）對陣金州勇士（Golden State Warriors）的比賽成為全美焦點。這不僅是一場東西區實力對決，更是年輕前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）在季中交易截止日被勇士送走後，首度面對老東家。賽後老鷹總教練史奈德（Quin Snyder）受訪時，想為子弟兵減輕壓力，不想將此戰作為之前肥皂劇的延續，直言交易在聯盟之中很正常。
離開勇士更精彩 庫明加投籃效率進化
23歲的庫明加在金州度過了將近五個賽季，雖有天賦卻始終無法在總教練科爾（Steve Kerr）的輪替中站穩腳跟，尤其在勇士去年交易得來全明星巴特勒（Jimmy Butler）後，庫明加的發揮空間更遭壓縮。
然而，來到亞特蘭大後，庫明加在受限的時間內展現了極高的效率。加盟老鷹後的6場比賽中，他在場均僅22.5分鐘的出賽時間內，繳出場均14.8分，56.6%的投籃命中率，三分命中率58.3%，場均籃板有7.5個。
老鷹教練史奈德：他的貢獻不只是得分
外界普遍預期庫明加會在這場「復仇之戰」中大爆發，但老鷹總教練史奈德在賽前受訪時，試圖為這名年輕球員減壓。史奈德表示，庫明加在亞特蘭大的成功，並不僅體現在進攻數據上。
「在這個聯盟裡，球員被交易是常有的事。你不能把一切都歸咎於自己，我認為他也不是這樣想的，」史奈德說。「我認為他最渴望的就是上場比賽，無論對手是誰。我們的計劃是讓他繼續保持現在的狀態，無論對手是誰。他一直都是這麼做的。不管這意味著要出手6次、13次，還是更多。不只是進攻，他在防守端給了我們很大的幫助，而且我認為他的能量也能鼓舞球隊。」
告別「有毒」關係 雙方各自安好
NBC報導指出，庫明加與勇士隊在後期的關係趨於惡化，甚至被外界形容為「有毒（toxic）」。上個月交易截止日前，雙方終於達成協議讓彼此「解脫」。儘管外界猜測庫明加會有額外的動力證明老東家看走眼，但史奈德教練認為庫明加目前的心態非常成熟，僅專注於執行球隊目前的戰術藍圖。
隨著庫明加逐漸從膝傷中康復，他在老鷹隊的定位日益清晰，成為這支東區勁旅爭取季後賽席次的重要拼圖。今晚與前隊友們的交手，將是檢驗他轉隊後成長的最佳舞台。
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23歲的庫明加在金州度過了將近五個賽季，雖有天賦卻始終無法在總教練科爾（Steve Kerr）的輪替中站穩腳跟，尤其在勇士去年交易得來全明星巴特勒（Jimmy Butler）後，庫明加的發揮空間更遭壓縮。
然而，來到亞特蘭大後，庫明加在受限的時間內展現了極高的效率。加盟老鷹後的6場比賽中，他在場均僅22.5分鐘的出賽時間內，繳出場均14.8分，56.6%的投籃命中率，三分命中率58.3%，場均籃板有7.5個。
外界普遍預期庫明加會在這場「復仇之戰」中大爆發，但老鷹總教練史奈德在賽前受訪時，試圖為這名年輕球員減壓。史奈德表示，庫明加在亞特蘭大的成功，並不僅體現在進攻數據上。
「在這個聯盟裡，球員被交易是常有的事。你不能把一切都歸咎於自己，我認為他也不是這樣想的，」史奈德說。「我認為他最渴望的就是上場比賽，無論對手是誰。我們的計劃是讓他繼續保持現在的狀態，無論對手是誰。他一直都是這麼做的。不管這意味著要出手6次、13次，還是更多。不只是進攻，他在防守端給了我們很大的幫助，而且我認為他的能量也能鼓舞球隊。」
告別「有毒」關係 雙方各自安好
NBC報導指出，庫明加與勇士隊在後期的關係趨於惡化，甚至被外界形容為「有毒（toxic）」。上個月交易截止日前，雙方終於達成協議讓彼此「解脫」。儘管外界猜測庫明加會有額外的動力證明老東家看走眼，但史奈德教練認為庫明加目前的心態非常成熟，僅專注於執行球隊目前的戰術藍圖。
隨著庫明加逐漸從膝傷中康復，他在老鷹隊的定位日益清晰，成為這支東區勁旅爭取季後賽席次的重要拼圖。今晚與前隊友們的交手，將是檢驗他轉隊後成長的最佳舞台。