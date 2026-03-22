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NBA美國職籃（National Basketball Association）洛杉磯湖人隊今（22）日作客奧蘭多魔術。41歲的超級巨星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）正式超越名人堂中鋒派瑞許，成為NBA史上出賽場次最多的球員；而搭檔唐西奇（Luka Doncic）也打破科比（Kobe Bryant）保持的隊史紀錄。最終，湖人靠著肯納德（Luke Kennard）在比賽倒數2.6秒的致命三分彈，以105：104氣走魔術，豪取近期一波9連勝。職業生涯邁入第 23 個賽季的詹姆斯，今日先發登場完成生涯第 1612 場例行賽，正式打破派瑞許（Robert Parish）保持了近 30 年的 1611 場紀錄，獨居 NBA 歷史出賽榜首。湖人另一位核心唐西奇此役同樣打出統治力，上半場僅出賽20分鐘便高效轟下25分。根據數據統計，這是唐西奇本季第38次達成「單半場得分20+」，正式超越傳奇球星科比在2002-03賽季的次數，躍居湖人隊史單季第四名。唐西奇近期手感熱到發燙，繼前場對陣熱火狂砍60分後，今日持續撕裂魔術防線。他在場上的威脅力，也為隊友創造了最後逆轉的空間。下半場雙方陷入拉鋸戰，詹姆斯在第三節中段接連發動快攻，包括一次精彩的空接上籃與長傳助攻，一度幫助湖人奪回領先優勢。但隨著詹姆斯下場休息，湖人防守再次出現漏洞，讓魔術帶著5分領先進入決勝節。決勝節，戰況進入白熱化。里夫斯在關鍵時刻多次切入造犯規並命中三分，試圖咬住比分。比賽讀秒階段雙方互不相讓，魔術球星班切羅（Paolo Banchero）在最後50秒兩罰全中取得領先，隨後湖人里夫斯（Austin Reaves）上籃追平。魔術原本有機會帶走勝利，但關鍵發球失誤送掉球權，即便班切羅隨後封阻了詹姆斯的扣籃，仍沒能守住最後一波防線。倒數2.6秒，湖人將球發給埋伏在底角的射手肯納德，他展現極致的射手本色，投進價值連城的準絕殺三分球。魔術最終反撲無功，只能在主場吞下這場令人心碎的敗仗。