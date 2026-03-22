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洛杉磯湖人（Los Angeles Lakers）今日作客奧蘭多魔術，雙方激戰至最後一刻。湖人憑藉射手肯納德（Luke Kennard）在終場前的底角空檔三分準絕殺，以105：104氣走魔術，成功奪下近期9連勝。賽後，肯納德談到這記致勝球時直呼：「這就是職業精神！」同時湖人主帥瑞迪克也透露這一次戰術布置，直言機會本來是要創造給「詹皇」詹姆斯（LeBron James），但對方的牽制力幫助肯納德找到機會投進致勝球。本場比賽肯納德替補出賽20分鐘，展現極高效率，全場7投5中，其中三分球4投3中，貢獻13分、3籃板。談到絕殺瞬間，肯納德表示：「說實話……哇！首先，我們的戰術執行得非常漂亮。上一個回合我們覺得被犯規了，但算了不提。回過頭來我們穩穩跑完戰術，原本想把球餵給籃下的勒布朗（LeBron James），但對方兩人合圍，斯馬特（Marcus Smart）處理得很聰明，我順勢接球出手，命中了這球。」湖人主帥瑞迪克（JJ Redick）賽後透露，最後一攻的首選確實是詹姆斯，但場上狀況瞬息萬變。瑞迪克也對裁判先前的判決頗有微詞，指出詹姆斯在落後2分時的進攻疑遭犯規，但挑戰失敗。「又是這樣一個夜晚，判罰的解釋會隨比賽結果改變。我們今晚克服了很多困難。」瑞迪克隨後讚賞了肯納德的表現：「當肯納德出手的那一刻，全隊都知道這球必進。他在關鍵時刻挺身而出，這對我們這次漫長的客場之旅意義非凡。」肯納德近期手感並不理想，但他強調「準備好」是球員的本分。「我最近投籃不太好，球沒能像希望的那樣進，但每個人都會經歷低谷，這很正常。賽季很漫長，你只能一天一天地來，這就是我的職業精神。」這場頑強的勝利為湖人的六連客行程畫下精彩句點。肯納德笑說：「能夠發揮作用幫助球隊贏球，感覺太棒了，我現在已經準備好去慶祝了！」