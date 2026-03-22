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洛杉磯湖人隊今（22）日雖以一球絕殺氣走奧蘭多魔術，但陣中MVP大熱門唐西奇（Luka Doncic）卻在比賽中因為一次口角領到本季第16次技術犯規。若聯盟賽後未撤銷此判罰，唐西奇將依規定在下一場對陣東區龍頭底特律活塞的關鍵戰役中自動禁賽一場。賽後，湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）表示因為是對方球員先說了唐西奇母親的不堪言論，因此球團將正式向聯盟提出申訴。唐西奇此役出賽38分鐘，30投12中攻下33分、8助攻、5籃板與4抄截，展現全能身手，也是湖人能與魔術激戰到最後一刻的關鍵。然而，第三節剩餘1分19秒時，唐西奇與畢塔吉（Goga Bitadze）在場上互噴垃圾話，裁判隨即對兩人各吹判一次技術犯規。這記判決對湖人與唐西奇而言極為沉重，因為根據NBA規定，單季累積16次技術犯規將自動觸發一場禁賽。此外，這也將是唐西奇本季缺席的第13場比賽，距離爭奪年度獎項門檻的65場規定只剩4場的容錯空間。賽後，湖人總教練瑞迪克對於這次判罰表示強烈不滿，並揭露了衝突背後的細節。瑞迪克直言，畢塔吉當時使用了另一種語言，對唐西奇說了關於他母親的侮辱性言論，「我們絕對會對此提出申訴。」唐西奇過去常因與裁判爭論而領到技術犯規，他曾無奈表示，許多球員說了同樣的話卻沒事，自己卻頻頻被針對。此次衝突若能證明是對方挑釁在先，聯盟辦公室仍有很小的機會在複查後撤銷這記技術犯規。如果上訴失敗，湖人下一戰作客底特律挑戰連兩年闖進季後賽、目前戰績高居東區第一的活塞隊時，將失去最強大的進攻引擎。面對近況火燙的活塞，失去唐西奇的湖人將面臨嚴峻的戰力考驗。雖然詹姆斯（LeBron James）今日剛達成歷史出賽紀錄且狀態穩定，但若缺少唐西奇的穿針引線，湖人的九連勝之路恐怕很難延續。