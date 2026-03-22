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楊忠憲芭樂全台爆紅！全聯2顆39元搶翻：脆口又鮮甜

▲近日「楊忠憲芭樂」在網路上爆紅，源自於網友在全聯買到小農楊忠憲生產的珍珠芭樂，每袋2顆39元，口感甜度高又脆口，就連芭樂籽都美味，瞬間在全台引起話題。（圖／翻攝Threads）

▲牙醫師曹皓崴日前遇到有名婦人「牙根竟然扭向外側」，甚至差點斷裂，一聊才知，原來她平常愛吃「又硬又脆」的食物，其中又以「芭樂整顆啃」為主因。（示意圖／取自pixabay ）

芭樂籽可以吃嗎？營養價格高被推薦：3類人別吃

但若是不習慣纖高飲食的人，或腸胃消化不良、剛動過腸胃手術的人則不宜吃下肚

▲芭樂籽因含有高膳食纖維且吸水力強，雖然搭配充足水分能促進腸胃蠕動，有助於排便。但若是不習慣纖高飲食的人，或腸胃消化不良、剛動過腸胃手術的人則不宜吃下肚，建議先挖掉籽再吃。（圖／取自photoAC）

若是喜歡芭樂口感脆的人，記得選擇「較綠、較硬」的款式；如果喜歡芭樂芭樂口感較軟的人，則改選擇「較黃熟」的款式