近日「楊忠憲芭樂」在網路上爆紅，源自於網友在全聯買到小農楊忠憲生產的珍珠芭樂，每袋2顆39元，口感甜度高又脆口，就連芭樂籽都美味，瞬間在全台引起話題、老饕搶買，也讓芭樂怎麼挑？芭樂籽可以吃嗎？等問題成為熱門問題。農糧署曾提供4大芭樂挑選法「果臍微開、外表凹凸起伏明顯、果實沉重、果皮淡綠色至金黃色」，保證脆口又鮮甜。而芭樂籽是否可以吃？營養師高敏敏曾提到，芭樂籽富含營養，但若是不習慣纖高飲食或腸胃消化不良，則不建議吃下肚。
楊忠憲芭樂全台爆紅！全聯2顆39元搶翻：脆口又鮮甜
近日在網路上一款名為「楊忠憲」的芭樂農夫意外爆紅，起因是一名網友在社群平台Threads分享，表示在全聯買到一款「珍珠芭樂」，重量達750克，產地為屏東縣，每袋2顆售價39元，包裝上還明確寫著生產者姓名「楊忠憲」，口感甜度極高又美味，連家人都忍不住大讚好吃。
這篇貼文迅速打響「楊忠憲芭樂」名號，不少人曾品嘗過楊忠憲所種植的珍珠芭樂，形容口感偏硬、清脆多汁、香甜可口，靠近籽的部位軟嫩入味，被認為是高CP值的神級小農芭樂。
根據農業部資料顯示，芭樂品種多可分為口感脆或軟兩部分，以楊忠憲種植的珍珠芭樂為例，便屬於口感清脆品種，其是台灣主要栽種芭樂之一，也是市面上最常見的芭樂，珍珠芭樂果肉清脆、酸甜適中，產量占比逾95％，加上熱量低具有飽足感，廣受不少老饕喜愛。
芭樂籽可以吃嗎？營養價格高被推薦：3類人別吃
芭樂雖然是眾人熱愛的水果之一，但芭樂籽常因口感不佳等理由而被丟棄，但楊忠憲所種植的珍珠芭樂是被認證美味又好入口。不過芭樂籽可以吃嗎？事實上，芭樂籽營養價值高，含有豐富的果膠可溶性纖維，適量食用可幫助消化和排便，同時還能作為「益生質」，成為腸道微生物群的養分。
不過任何食物都要注意適量，營養師高敏敏指出，芭樂籽因含有高膳食纖維且吸水力強，雖然搭配充足水分能促進腸胃蠕動，有助於排便。但若是不習慣纖高飲食的人，或腸胃消化不良、剛動過腸胃手術的人則不宜吃下肚，建議先挖掉籽再吃，避免造成身體不適。
芭樂除了吃法上要注意以外，如何挑選也是一大學問！根據農糧署表示，芭樂盛產期在6月～8月，以及10月至隔年1月，而挑選芭樂時切記要以下4大原則：
📍芭樂挑選第1招：果臍微開，代表熟度剛剛好
📍芭樂挑選第2招：外表凹凸起伏明顯，代表品質好、甜度高
📍芭樂挑選第3招：果實沉重，代表水分多、發育良好
📍芭樂挑選第4招：果皮顏則以「淡綠色至金黃色」最為適中，可同時品嚐芭樂的脆與甜。
農糧署最後提醒，若是喜歡芭樂口感脆的人，記得選擇「較綠、較硬」的款式；如果喜歡芭樂芭樂口感較軟的人，則改選擇「較黃熟」的款式，記得把握產季時光，享受芭樂新鮮好滋味。
資料來源：高敏敏、農糧署
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近日在網路上一款名為「楊忠憲」的芭樂農夫意外爆紅，起因是一名網友在社群平台Threads分享，表示在全聯買到一款「珍珠芭樂」，重量達750克，產地為屏東縣，每袋2顆售價39元，包裝上還明確寫著生產者姓名「楊忠憲」，口感甜度極高又美味，連家人都忍不住大讚好吃。
根據農業部資料顯示，芭樂品種多可分為口感脆或軟兩部分，以楊忠憲種植的珍珠芭樂為例，便屬於口感清脆品種，其是台灣主要栽種芭樂之一，也是市面上最常見的芭樂，珍珠芭樂果肉清脆、酸甜適中，產量占比逾95％，加上熱量低具有飽足感，廣受不少老饕喜愛。
芭樂雖然是眾人熱愛的水果之一，但芭樂籽常因口感不佳等理由而被丟棄，但楊忠憲所種植的珍珠芭樂是被認證美味又好入口。不過芭樂籽可以吃嗎？事實上，芭樂籽營養價值高，含有豐富的果膠可溶性纖維，適量食用可幫助消化和排便，同時還能作為「益生質」，成為腸道微生物群的養分。
不過任何食物都要注意適量，營養師高敏敏指出，芭樂籽因含有高膳食纖維且吸水力強，雖然搭配充足水分能促進腸胃蠕動，有助於排便。但若是不習慣纖高飲食的人，或腸胃消化不良、剛動過腸胃手術的人則不宜吃下肚，建議先挖掉籽再吃，避免造成身體不適。
📍芭樂挑選第1招：果臍微開，代表熟度剛剛好
📍芭樂挑選第2招：外表凹凸起伏明顯，代表品質好、甜度高
📍芭樂挑選第3招：果實沉重，代表水分多、發育良好
📍芭樂挑選第4招：果皮顏則以「淡綠色至金黃色」最為適中，可同時品嚐芭樂的脆與甜。
農糧署最後提醒，若是喜歡芭樂口感脆的人，記得選擇「較綠、較硬」的款式；如果喜歡芭樂芭樂口感較軟的人，則改選擇「較黃熟」的款式，記得把握產季時光，享受芭樂新鮮好滋味。