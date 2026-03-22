我是廣告 請繼續往下閱讀

金州勇士今（22）日與亞特蘭大老鷹進行交手，他們近8戰吞下7敗，徹底跌出西區前六種子行列，很高機率要打兩輪附加賽，這一場比賽球隊再度於下半場崩盤，以110：126輸給了老鷹，最近9場輸掉8場。老鷹前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）今晚發揮不佳，對上老東家出賽22分鐘，但只得到2分。勇士近期陷入低潮，過多傷兵讓他們場上缺乏天賦去贏下一場比賽，角色球員在場上被迫承擔太多責任，就容易出現攻守表現不穩定的情況。今日對上老鷹，勇士依舊在上半場出現此情況，可以在首節打出10：0的攻勢，也會突然陷入得分荒，兩節打完他們以61：63落後。兩隊上半場都投進10顆三分球，但老鷹命中率高達5成，明顯更加優秀。受到矚目的庫明加此役替補出戰，4投0中沒有得分，還發生2次失誤。老鷹丹尼爾斯（Dyson Daniels）得到19分為兩隊之冠，梅爾頓（De'Anthony Melton）12分為勇士最高。易籃再戰後，局勢發生巨大變化，老鷹突然拉出一波33：13的攻勢，麥卡倫（CJ McCollum）單節6投6中、砍下13分，幫助主場軍瞬間將比分給拉開到超過20分之差，至此比賽已經失去懸念，缺少球星的勇士難以追回此失分，最終也以雙位數分差吞下敗仗。勇士這一場比賽進攻火力低迷，僅梅爾頓一人得分上20分，格林（Draymond Green）得到13分。老鷹方面，庫明加前7投落空，求好心切找不到節奏，最終2分收尾；丹尼爾斯得到28分，麥卡倫得到23分。