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▲俗話說「情場失意，球場得意」，這句話如今完美體現在唐西奇身上。（圖／美聯社／達志影像）

▲自從肯納德（Luke Kennard）加盟後，湖人開始止跌回升，近期更是打出9連勝佳績。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯湖人近期拉出一波氣勢如虹的9連勝，不僅球隊狀態在季末攀上高峰，背後更藏著兩大勝負關鍵：一是當家球星唐西奇（Luka Doncic）情場失意後的「暴走模式」，二是季中交易大限前網羅的神射手肯納德（Luke Kennard），這筆低調的操作，如今已被視為湖人本季最成功的年度最佳交易。俗話說「情場失意，球場得意」，這句話如今完美體現在唐西奇身上。在慘遭未婚妻解除婚約並失去撫養權後，這位斯洛維尼亞球星彷彿將滿腔情緒全發洩在球場上。在近8場比賽中，他繳出令人咋舌的場均40.9分、8.9籃板、7.4助攻，外加3.3次抄截與阻攻的恐怖數據，真實命中率更高達66%。唐西奇受訪時坦言，籃球確實讓自己在生活的不如意中找到慰藉，因此他也全心投入到比賽之中，近期他不只是得分效率暴增，防守表現也大幅提升。回顧他近期的瘋狂表現，前一場才剛拿下40分，不到24小時後又以30投18中的神級手感狂轟60分，兩戰合砍100分的壯舉令人震驚。本季他已有13次單場得分突破40大關，穩居聯盟第一。翻開歷史數據，唐西奇每逢3月總會開啟「季後賽模式」。2023-24賽季的3月，他曾帶領達拉斯獨行俠打出11勝3敗並一路殺進總決賽；而今年3月，他不僅繳出場均37.2分，更率領湖人狂掃10勝1敗。在近期客場挑戰奧蘭多魔術的比賽中，湖人再次展現了奪冠級別的韌性。儘管唐西奇在第三節因與畢塔吉（Goga Bitadze）發生口角，吞下本季第16次技術犯規（下場對陣底特律活塞將面臨禁賽，並損失約31.76萬美元的薪水），但湖人依然在末節頂住壓力。比賽最後關頭，老將詹姆斯（LeBron James）機智抄截為球隊續命，隨後總教練瑞迪克（JJ Redick）佈置了完美的絕殺戰術，由交易大限前從亞特蘭大老鷹挖來的肯納德投進壓哨三分，以105：104險勝魔術。肯納德此役三分球4投3中貢獻13分，完美扮演了射手角色。除了他之外，里夫斯（Austin Reaves）也挹注26分，詹姆斯則有12分進帳。湖人總管佩林卡（Rob Pelinka）在交易大限前的這筆決策，相當不錯。肯納德與唐西奇展現了不可思議的化學效應，據統計，兩人在近期同場的88分鐘內，湖人的進攻效率值高達125.7，在聯盟所有至少共同上場50分鐘的雙人組合中排名第四。唐西奇強大的破壞力與吸引包夾的能力，為肯納德創造了大量空檔；反之，肯納德的外線威脅也讓對手不敢輕易收縮防線。自從肯納德加盟後，湖人開始止跌回升，近期更是打出9連勝佳績。據消息人士透露，湖人球團對他的表現極為滿意，並強烈希望能在今年夏天與這名本季年薪僅1100萬美元的射手完成長約續留。隨著詹姆斯未來動向未明（外界盛傳可能重返克里夫蘭騎士），湖人勢必會在今夏重整防守陣容。但放眼當下，這支由「失戀暴走版」唐西奇領軍、搭配「完美射手」肯納德的湖人隊，絕對是全聯盟在季後賽最不想碰到的可怕對手。