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洛杉磯湖人今（22）日作客奧蘭多魔術，上演了一場驚心動魄的精彩一役。這不僅是「詹皇」詹姆斯（LeBron James）生涯第1612場例行賽、正式超越「酋長」派瑞許獨享的NBA歷史出賽王寶座的里程碑之夜，同時是一場靠著主帥瑞迪克（JJ Redick）神機妙算與射手肯納德（Luke Kennard）準絕殺，才驚險守下的105：104逆轉勝。湖人不僅終結了對戰魔術的「玄學噩夢」，更將連勝紀錄推向第九場，穩坐西區前三的位置。年屆41歲的詹姆斯在今日正式登頂歷史「鐵人王」，儘管此役他13投僅5中、攻下本季低標的12分，明顯露出連續客場征戰後的疲態，但老將的價值就在於關鍵時刻的判斷。比賽讀秒階段，正是詹姆斯精準斷球奪回球權，才為之後的絕殺埋下伏筆。這場「里程碑」之戰並非靠著炸裂的得分數據寫下，而是靠著領袖的意志力與防守韌性，成功避開了慘遭逆轉的「里程悲」。本場比賽的勝負關鍵在於湖人主帥瑞迪克的臨場調度。在比賽最後2.6秒落後 2 分時，瑞迪克展現了被嚴重低估的執教天賦。當時魔術全隊重兵防守唐西奇與詹姆斯兩大核心，瑞迪克就反其道而行，大膽設計出一套「誘敵戰術」，利用核心吸引防守重心，讓潛伏在底角的肯納德獲得大空檔機會。肯納德接球後起跳、手起刀落命中絕殺三分，精準的執行力讓魔術無力回天，瑞迪克在賽後說：「最後一攻的首選其實是詹姆斯，但場上狀況瞬息萬變。」但他也說道：「當肯納德出手的那一刻，全隊都知道這球必進。他在關鍵時刻挺身而出，這對我們這次漫長的客場之旅意義非凡。」儘管九連勝入袋，但湖人核心的疲態已顯露無遺。唐西奇（Luka Doncic）首節狂轟16分展現MVP氣勢，全場貢獻33分、8助攻，然而下半場受限於魔術鋒線畢塔澤（Goga Bitadze）的肉搏防守，加上連續客場奔波，命中率出現斷崖式下滑。更嚴重的隱憂是，他在激戰中領到本季第16次技術犯規，若上訴失敗，下場對決東區龍頭活塞將面臨禁賽，這對正處於連勝頂峰的湖人而言，無疑是個巨大的隱患。此役也暴露出湖人目前的戰力漏洞，魔術這類擁有頂尖鋒線群與衝擊力的年輕球隊，始終是湖人的「剋星」。在史馬特（Marcus Smart）一度傷退、里夫斯防守天賦受限的情況下，湖人禁區與三四號位的防守顯得力不從心。八村壘與拉拉維亞目前在攻防兩端的穩定度，顯然還無法支撐球隊在季後賽的高強度碰撞。隨著連勝帶來的心理壓力與客場長征的體能消耗，湖人主力球員已達到極限。這場驚險的絕殺雖保住了連勝氣勢，但在唐西奇預計缺陣、主力疲累不堪的情況下，如何調整第二陣容的貢獻，將是湖人能否在繼續在西部穩坐前三的關鍵課題。