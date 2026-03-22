我是廣告 請繼續往下閱讀

▲吳婉君（左）遭趙駿亞（右）家暴，引發社會震驚。（圖／資料照）

吳婉君遭趙駿亞家暴！恐慌發作痛訴煎熬

▲吳婉君（如圖）恐慌發作、腦中一片空白，漸漸告訴自己平靜。（圖／翻攝自吳婉君 Cocoo Wu FB）

槓上趙駿亞！吳婉君控遭他家暴選擇報警

演員吳婉君去年3月揭發男友趙駿亞家暴醜聞，雙方鬧上官司，昨（21）日新北地院判刑男方2個月有期徒刑，賠償新台幣51萬750元，引發各界關切。吳婉君昨起連2天於社群平台發聲，透露自己期間恐慌發作、頭皮發麻且腦中一片空白，吳婉君昨晚於臉書分享道關於《家庭暴力防治法》對於被害人隱私的規範，「面對突如其來地被公開隱私，我是很錯愕、很難受的。當個人隱私並不涉及公共利益沒有任何需要被公開之必要；受法律保護的個資不應該這樣粗魯地『被具名』。」痛訴著外在皮肉傷會好，心的傷看不見，但存在。吳婉君回憶起被亂爆料的恐懼感，就開始恐慌，心跳加速、頭皮發麻，腦中一片空白，「我開始想，沒有經過我的同意，但至少沒有捏造不實故事。雖然不夠尊重我，但至少是部分真相。即使沒有保護被害人，但我要好好保護自己。」透露自己沒有生氣，也沒有哭，情緒在一次次抒寫中，漸漸釋放。吳婉君面臨著被害心態、外界眼光及輿論壓力，乃至於隱私被外洩等，不斷告訴自己平靜以對，「我正視自己的感受，選擇表達而不是忍受。當我把自己好好接住，我便不再恐慌。那不是一個情緒宣洩，而是在表明立場，還有感受。」最後，感性地感謝那些一直都支持、鼓勵自己的人，「我很好。」事實上，吳婉君與趙駿亞的爭議可追溯至去年3月。當時她與趙駿亞一同返回對方位於新北市中和住處，雙方因故發生衝突，吳婉君遭到施暴，事後前往醫院驗傷，並於中和警分局報案，對男方提出傷害告訴並聲請保護令，驗傷結果顯示，她額頭有瘀青、嘴唇紅腫破皮，脖頸也留有抓痕，全案後續依傷害罪嫌函送。吳婉君事後親自對外發聲，坦承兩人原是認識多年的好友，2024年7月才決定以戀人身分交往，未料在交往期間遭遇男方長期言語暴力與情緒勒索，最終演變為肢體暴力，她直言，這段經歷不僅造成身體傷害，也成為難以抹去的心理陰影，夜晚一度失眠、情緒低落。如今自己已經放下這段感情，語氣中滿滿勇氣感。