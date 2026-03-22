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洛杉磯湖人今（22）日在客場以105：104險勝奧蘭多魔術，靠著壓哨絕殺收下9連勝。然而，這場勝利卻伴隨著慘痛代價。湖人當家球星唐西奇（Luka Doncic）在第三節與魔術中鋒畢塔吉（Goga Bitadze）爆發激烈口角，雙雙吞下技術犯規。這不僅是唐西奇本季第16次技術犯規，更讓他面臨自動禁賽一場的處分。賽後，他親自還原了理智線斷裂的真相。回顧第三節的衝突，唐西奇與畢塔吉在場上互噴垃圾話，局勢瞬間升溫。賽後受訪時，唐西奇坦言自己因為這最後一次技術犯規讓球隊失望，並希望能撤銷此次判罰，但他隨後揭露了情緒失控的真正原因。「說實話，我不是故意的。但他（畢塔吉）說他要『X（f---）』我的家人。」唐西奇嚴肅地表示：「這裡是籃球場，但有時候我真的忍無可忍，我必須捍衛我自己。我知道我必須做得更好，隊友們也會支持我，我今天讓他們失望了，但我真的希望這次判罰能被撤銷。」針對唐西奇為了保護家人而失控吞下關鍵技犯，前湖人名宿霍里（Robert Horry）在解說時給出了不同看法。他認為身為球隊領袖，必須學會控制情緒，不該輕易被對手激怒。霍里直言：「唐西奇不該在意別人的閒言閒語。對手可以隨便談論我的家人、我的女兒或其他事情，那終究只是廢話而已。這些話或許會讓你感到難過，但『輸球』絕對會讓你比聽到這些話更難受。」儘管發生不愉快插曲，唐西奇此役仍出戰38分鐘，30投12中（三分球13投3中，罰球9投6中），繳出33分、5籃板、8助攻、4抄截與1阻攻的全面數據。談到這波連勝最讓他感觸深刻的地方，唐西奇將功勞歸於球隊的化學反應：「首要就是默契。有時候我們進攻打不開，防守也做得不好，但我們總能想出辦法穩住局面，這是強隊才有的特質。我覺得今天自己打得並不好，但我們還是拿下了勝利。我們在場上都很開心，彼此信任的狀態真的很棒。」