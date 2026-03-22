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今（22）日NBA美國職籃（National Basketball Association）例行賽迎來歷史性的一刻。休士頓火箭在主場以123：122驚險擊敗邁阿密熱火，但全場最大的焦點莫過於火箭前鋒「KD」杜蘭特（Kevin Durant）在歷史總得分榜上正式超越了「籃球之神」喬丹（Michael Jordan），躋身聯盟歷史得分榜前五名。本場比賽杜蘭特出戰37分鐘，全場投籃17中9（包含三分球9中5），罰球4中4，高效砍下27分、3籃板與3助攻。賽後受訪時，談及自己的總得分正式超越喬丹，杜蘭特感性地表示：「這對我意義重大。我非常感激能在這裡，為這群每場比賽都給予我如此多愛和支持的球迷效力。我非常感激能來到這裡，這段旅程真是太棒了，我期待著繼續下去。」對於子弟兵達成這項偉大里程碑，火箭總教練烏度卡（Ime Udoka）也給予極高評價。他強調，超越喬丹的成就絕非易事，外界不應習以為常：「這對所有人來說都是一份榮幸，能參與其中。我不希望這件事被當作微不足道的小事，畢竟這是歷史得分榜前五的成就。他的效率、職業素養，你有時甚至會習以為常。能超越喬丹這樣的名字，是項巨大的成就。我相信他接下來還會繼續超越更多傳奇。」回到比賽本身，勝負懸念一直保留到最後一刻。比賽讀秒階段，杜蘭特面對熱火兩名防守球員的包夾，在中距離強投未果。此時火箭小將湯普森（Amen Thompson）如猛虎出閘般衝進禁區，成功補籃得手，幫助火箭以1分之差氣走熱火。湯普森無疑是本場比賽的無名英雄，他出戰38分鐘，狂砍24分與18籃板，其中更包含多達7個進攻籃板。對於最後時刻遭對手補籃絕殺，熱火總教練史波爾史特拉（Erik Spoelstra）賽後難掩失望：「我們必須堅持下去。我們一直強調團隊韌性，整場比賽我們也展現出了這種韌性……只是最後一刻我們漏掉了卡位，讓湯普森完成了一記精彩的終結。」