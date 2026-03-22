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洛杉磯湖人今（17）日雖以105：104驚險絕殺奧蘭多魔術，豪取九連勝，但當家球星唐西奇（Luka Doncic）因領到本季第16次技術犯規面臨禁賽，意外引發一場關於「垃圾話」的羅生門。賽後唐西奇與魔術中鋒畢塔吉（Goga Bitadze）針對衝突原因各執一詞，讓這場「家人保衛戰」火藥味延伸至場外。衝突發生在第三節剩餘1分19秒，唐西奇與畢塔吉在場上激烈互噴。賽後唐西奇嚴肅表示，自己之所以理智線斷裂，是因為對方言語觸碰紅線，「他說要『X（f---）』我的家人。這裡是籃球場，但有時候我真的忍無可忍，我必須捍衛自己。」唐西奇坦言對於領到第16支技犯感到抱歉，認為自己讓隊友失望了，但他強調球員也是人，面對家人的侮辱無法坐視不管，目前湖人球團已準備向聯盟提出申訴，希望能撤銷判罰以避免下一場對陣活塞時唐西奇被禁賽。然而，事件另一個主角畢塔吉在受訪時卻給出了截然不同的版本。畢塔吉堅決否認主動挑釁，並指出是唐西奇先口出惡言，「他先說了些關於我母親的話，非常不合適。我們不會主動說那種話，所以我只是把他對我母親的侮辱全都回敬給他。」畢塔吉進一步強調，在自己的家鄉，家庭是非常神聖的，「我真心尊重每個人的家庭，我永遠不會主動說出那樣（侮辱家人）的話。」雙方各執一詞，可能會讓裁判與聯盟辦公室在複查判罰時面臨極大的挑戰。針對唐西奇為了捍衛家人而失控，前湖人球星霍里（Robert Horry）在轉播中給出了冷酷的評價。霍里認為，身為球隊領袖，唐西奇不該輕易被對手的廢話影響，「他（唐西奇）不該在意那些閒言閒語。對手可以隨便談論我的家人、我的女兒，那終究只是廢話而已。」霍里直言不諱地表示：「這些話或許會讓你難受，但作為職業球員，『輸球』絕對會比聽到這些話更讓你難受。」他強調，若唐西奇因此禁賽導致球隊落敗，那才是真正的得不償失。目前唐西奇已經累積16次技術犯規，若上訴未果，他將缺席下一場作客底特律對戰活塞的比賽。對於正處於九連勝巔峰、力盼穩坐西區第二的湖人來說，失去場均30分以上的進攻引擎無疑是沈重的打擊。聯盟預計將在未來24小時內針對此判罰進行最終定奪。