中國女星湯唯2014年嫁給韓國導演金泰勇後，2016年生下寶貝女兒，一家三口生活幸福甜蜜。如今已46歲的湯唯近日則被中國粉絲發現，身形圓潤了不少，似乎頂著高齡懷上第2胎；湯唯與閨密倪妮20日在公開場合摀嘴說的悄悄話，則被網友解讀成就是在聊湯唯的肚子，兩人分別前，倪妮還大聲提醒現場粉絲不要推擠她，更加坐實外界對於湯唯懷孕的猜想。
湯唯身形飄孕味 逛街衣著寬鬆、包包遮肚
湯唯20日與老公金泰勇在北京三里屯零偽裝逛街，很快就被粉絲認出來跟拍。只見照片中的湯唯衣著寬鬆，身形稍微比之前圓潤了一點，逛街時更似乎有意無意地用包包遮住自己的肚子，讓不少人猜測湯唯很可能是懷上第2胎了。
湯唯、倪妮聊天露餡？她急要粉絲別擠了
巧合的是，當天逛街中的湯唯還遇到在附近出席活動的好友倪妮，湯唯因此化身小粉絲，一起在人群中跟倪妮打招呼，倪妮見狀也立刻走到湯唯身邊，兩人隔著護欄聊天。
只見倪妮貼著湯唯的耳朵說話，刻意遮掩嘴型，但兩人的對話內容卻還是被網友放大解讀。大家透過倪妮的神情和唇語，猜測她是在問湯唯是否懷孕了，湯唯點頭後，倪妮默默將視線放在她的腹部，閨密間的互動耐人尋味。
後來倪妮在保鑣的護送下要先行上車離開現場，但她走到一半又突然回頭，對著湯唯周邊的粉絲大喊：「你們別擠她！你們別擠她」，霸氣守護閨密，這個舉動也更加坐實外界對於湯唯懷孕的猜想。
粉絲見狀則紛紛留言，「這一看就是有了」、「懷二胎就懷唄，恭喜她」、「沒記錯的話湯唯快50歲了吧？是高齡高危產婦了，還是別工作了，趕緊休息吧」。不過也有粉絲認為，外界對女明星的要求太嚴格了，說不定湯唯只是稍微發福罷了，「別一天到晚盯著女明星肚子」、「人家根本沒承認，連唇語都能被解讀了？」
資料來源：微博
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湯唯20日與老公金泰勇在北京三里屯零偽裝逛街，很快就被粉絲認出來跟拍。只見照片中的湯唯衣著寬鬆，身形稍微比之前圓潤了一點，逛街時更似乎有意無意地用包包遮住自己的肚子，讓不少人猜測湯唯很可能是懷上第2胎了。
巧合的是，當天逛街中的湯唯還遇到在附近出席活動的好友倪妮，湯唯因此化身小粉絲，一起在人群中跟倪妮打招呼，倪妮見狀也立刻走到湯唯身邊，兩人隔著護欄聊天。
只見倪妮貼著湯唯的耳朵說話，刻意遮掩嘴型，但兩人的對話內容卻還是被網友放大解讀。大家透過倪妮的神情和唇語，猜測她是在問湯唯是否懷孕了，湯唯點頭後，倪妮默默將視線放在她的腹部，閨密間的互動耐人尋味。
粉絲見狀則紛紛留言，「這一看就是有了」、「懷二胎就懷唄，恭喜她」、「沒記錯的話湯唯快50歲了吧？是高齡高危產婦了，還是別工作了，趕緊休息吧」。不過也有粉絲認為，外界對女明星的要求太嚴格了，說不定湯唯只是稍微發福罷了，「別一天到晚盯著女明星肚子」、「人家根本沒承認，連唇語都能被解讀了？」