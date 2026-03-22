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▲金州勇士以126：110輸給了亞特蘭大老鷹。老鷹前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）今晚發揮不佳，對上老東家出賽22分鐘，但只得到2分。（圖／美聯社／達志影像）

金州勇士今（22）日作客亞特蘭大老鷹，這場比賽因前勇士新星庫明加（Jonathan Kuminga）在季中交易後首度對決老東家而備受矚目。儘管庫明加此役手感低迷，但老鷹仍憑藉下半場的一波流攻勢，終場以126：110擊退勇士。勇士近期陷入低潮，近8場比賽慘吞7敗，排名已跌出西區前六。賽後庫明加和老隊友們見面交談敘舊，同時受訪時也直言自己在老鷹待得很開心，已經往前看繼續為生涯努力。庫明加在今年2月與希爾德（Buddy Hield）一同被送往老鷹，換回明星中鋒波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）。今日首度面對栽培他的勇士隊，庫明加並未如外界預期上演「復仇戲碼」，他替補出戰22分鐘，全場9投僅1中，僅得到2分、4籃板、2助攻。即便場上表現不如意，庫明加賽後被問及對老鷹團隊的看法以及勇士總教練柯爾（Steve Kerr）先前的言論時，他簡短有力地回應：「我在老鷹這裡非常開心，一切都很好。」賽後他也與前隊友柯瑞（Steph Curry）在場邊進行了長時間的交談。勇士隊目前面臨嚴峻的傷兵問題，核心球星柯瑞因膝傷缺陣，波爾辛吉斯也因背部痠痛無法出賽，導致球隊在場上缺乏足以贏球的進攻天賦。兩隊在上半場打得難分難解，勇士僅以61-63落後2分。然而易籃再戰後，老鷹突然發動一波33：13的猛烈攻勢，瞬间將分差拉開至20分以上。勇士進攻端僅能仰賴梅爾頓（De'Anthony Melton）苦撐，他攻下全隊最高的20分，納特威廉斯（Nate Williams）則貢獻生涯新高的19分，老將格林（Draymond Green）得到13分，但仍無力回天。老鷹方面，除了團隊防守讓勇士下半場進攻當機，後衛丹尼爾斯（Dyson Daniels）展現優異火力的攻下全場最高28分，麥卡倫（CJ McCollum）也挹注23分，帶領老鷹在主場輕鬆取勝，終結了對手反撲的希望。值得一提的是，勇士後衛梅爾頓在克服ACL傷勢後，完成了久違的背靠背出賽，這對正處於低谷的勇士來說是少數的正面消息。勇士結束亞特蘭大客場後，將於週一前往達拉斯挑戰獨行俠，力求止敗。