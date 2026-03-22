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▲在巴特勒（Jimmy Butler）因傷賽季報銷後，桑托斯（Gui Santos）緊緊抓住了機會，交出了一份可靠的成績單，並贏得了那份1500萬美元的合約。（圖／路透／達志影像）

▲金州勇士以126：110輸給了亞特蘭大老鷹。老鷹前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）今晚發揮不佳，對上老東家出賽22分鐘，但只得到2分。（圖／美聯社／達志影像）

▲庫明加（Jonathan Kuminga）在亞特蘭大獲得了重新開始的舞台（圖／美聯社／達志影像）

在金州勇士的更衣室裡，機會這兩個字，對不同的人有著截然不同的重量。一位是剛獲得3年1500萬美元（約合新台幣4.8億元）續約的「巴西王子」桑托斯（Gui Santos）；另一位，則是在季中交易被送往亞特蘭大老鷹、昔日備受期待的「剛果野獸」庫明加（Jonathan Kuminga）。剛剛熬過「6天4賽」魔鬼賽程的勇士隊，近期戰績慘澹，近9戰苦吞8敗，排名跌到西區第10。今天對上亞特蘭大老鷹又輸球，實在讓人難以有樂觀期待。比賽本身沒什麼可聊的，但從中我們卻能看到了兩位年輕球員截然不同的命運軌跡。23歲的桑托斯（Gui Santos）在這一個賽季迎來了生涯的高光時刻。從一個在2022年選秀會上第55順位才被選中的「邊緣人」，到如今成為總教練柯爾（Steve Kerr）信任的輪替陣容，他的逆襲之路充滿汗水與妥協。在發展聯盟時期，桑托斯（Gui Santos）被要求放棄在巴西習慣的控球角色，轉型為無球跑動的「3D」側翼。他放下了「必須場均30分才能進NBA」的執念，選擇專注於防守、保持活力，並牢記教練的指令：「把球傳給柯瑞（Steph Curry）就行了！」在巴特勒（Jimmy Butler）因傷賽季報銷後，桑托斯（Gui Santos）緊緊抓住了機會，交出了一份可靠的成績單，並贏得了那份1500萬美元的合約。當被問及為何總能保持滿滿的活力時，他的回答令人動容：「不知道是誰告訴我的，但在NBA最差的一天，也是世界上其他地方最好的一天。哪怕今天過得再糟，我也會面帶微笑準備迎接明天。」桑托斯能贏得機會，主要是運氣好，巴特勒受傷讓他有輪換時間。但主要也是他認識了自己的定位，並願意放下自尊去做髒活。不要小看這份覺悟，有很多人直到離開NBA都未能接受這件事。對比桑托斯（Gui Santos）的知足與蛻變，同為23歲的庫明加（Jonathan Kuminga）在勇士的生涯則顯得錯綜複雜。作為2021年的第7順位新秀，庫明加（Jonathan Kuminga）擁有令人流口水的體能天賦，他渴望成為明星，勇士球團也一度將他視為未來的第二得分點。然而，回顧他與勇士的這幾年，這是一段充滿矛盾的旅程。勇士作為一支志在奪冠的球隊，無法給予他無限開火權去「犯錯」。他在季後賽的防守失位、無法穩定提升的三分球命中率，以及在關鍵時刻的進攻停滯，讓他多次在季後賽或重要賽事中被柯爾（Steve Kerr）冷凍。本季初，庫明加（Jonathan Kuminga）一度迎來爆發，但隨後的踝傷與球隊引進巴特勒（Jimmy Butler）的交易，讓他的定位再次尷尬。他的三分命中率在傷癒後跌至慘不忍睹的17.1%，最終在歷經合約談判與交易傳聞後，被送往老鷹。在今日代表老鷹對陣老東家的比賽中，庫明加（Jonathan Kuminga）全場9投僅1中，僅得2分。但賽後他卻簡短地表示：「我在老鷹這裡非常開心。」這句話聽來，或許也是一種對過去幾年沉重壓力的解脫。桑托斯（Gui Santos）與庫明加（Jonathan Kuminga）的故事，是NBA最真實的縮影。在這個聯盟裡，每個人都想要一個機會，但「準備好接受什麼樣的角色」往往決定了你的生存機率。桑托斯（Gui Santos）接受了自己不是主角的事實，用苦練和純粹的快樂感染了球隊，成為了那塊不可或缺的拼圖；而庫明加（Jonathan Kuminga），他擁有成為巨星的野心與硬體，但勇士的奪冠時鐘與他的成長曲線始終無法完美重合。如今，庫明加（Jonathan Kuminga）在亞特蘭大獲得了重新開始的舞台，而桑托斯（Gui Santos）則在金州繼續為了偶像柯瑞（Steph Curry）的第五冠而奔跑。這不是誰對誰錯的問題，而是職業運動中，天賦、機遇與心態交織出的殘酷與迷人。