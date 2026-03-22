周一開工不憂鬱，假日尾聲吃炸雞、披薩、漢堡超紓壓，《NOWNEWS今日新聞》整理本周最新速食優惠（3月22日至3月28日），一次網羅麥當勞、肯德基、摩斯漢堡、漢堡王、必勝客、頂呱呱等人氣品牌最新優惠資訊，包括買一送一好康、二節雞翅9元、大披薩5折半價都有，這篇一次掌握優惠重點與必吃組合。
🟡麥當勞
麥當勞「無敵大麥克」限時回歸之外，即日起至3月31日有「一起挺優惠券」，包括兩份大薯99元、兩份6塊雞塊99元、2份豬肉滿福堡69元。
以及中杯可樂、中杯雪碧、焦糖奶茶、檸檬紅茶、美式咖啡全面買1送1，單杯最低38元。
另外有101元個人套餐、209元雙人套餐、79元早餐，只要報代碼就可享優惠。節省時間可用手機APP事先點餐再到店內用或外帶，同樣享有優惠券好康。
📍麥當勞買一送一「一起挺優惠券」專區
🟡肯德基
肯德基官網輸入優惠即可使用，3月17日至3月30日限時推出激省餐99元起，外送適用。
◾優惠碼50494：咔啦脆雞×2＋小杯無糖綠茶99元
◾優惠碼50492：咔啦雞腿堡＋原味蛋撻99元
◾優惠碼50495：青花椒香麻脆雞×2＋小杯無糖綠茶109元
◾優惠碼50493：青花椒咔啦雞腿堡＋原味蛋撻109元
🟡漢堡王
漢堡王至3月29日前5.7折起，共有8大優惠，包括雞薯條平均45元、雞塊平均6.6元，還有雙堡99元，平均單個漢堡不到50元。在門市櫃台出示優惠券畫面或告知優惠碼即可使用，活動不適用於航站店、兒童樂園、科技廠區、服務區等商場店。
🟡摩斯漢堡
摩斯漢堡3月18日至3月31日推出生日慶活動：
◾摩斯炸蝦堡＋大杯冰紅茶89元，方塊薯餅加購價25元
◾超級大麥海洋珍珠堡＋大杯冰紅茶99元
◾台灣橙康普蒟蒻冰茶／香吉士蘇打／冰橙咖啡任2杯99元
🟡頂呱呱
頂呱呱推出「春暖呱開大禮包」，3月20日至4月10日期間限定5折起，出示優惠圖片或通知代碼即可享優惠，包括6款商品買1送1、買兩份99元、個人套餐79元。平均特價來看，地瓜薯條35元、中杯可樂20元、呱呱包50元。
🟡三商炸雞
三商炸雞至4月7日前，買6塊義式炸雞（2雞腿+2腿排+2雞翅）送8塊滋汁綜合桶（6滋汁腿排塊+2雞翅），外帶、內用特價皆是369元，等於平均每塊26元。
另有6塊避風塘炸雞桶（2雞腿+2腿排+2雞翅）特價199元，平均每塊炸雞33元。愛吃雞翅的話推薦10支青花椒二節翅99元，香麻過癮，平均每支雞翅不到10元。
🟡必勝客比薩
假日周末外帶限定，優惠代碼「94555」單點13吋大比薩5折半價，共有7種口味可選，其中包括新口味「蒜香起司燻雞培根」，以及義式培根黃金薯、夏威夷3種口味都是282元。
必勝客13吋大比薩約是32cm，標準切法是10片，份量適合2至3人共享，若以282元大披薩來換算，平均每片約28元，三人分食每人餐費是94元。
🟡德克士脆皮炸雞
德克士即日起至4月30日買A送B，包括買大薯送中薯63元；以及雙堡優惠109元，個人餐最低99元、雙人餐最低199元、三人餐299元。
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麥當勞「無敵大麥克」限時回歸之外，即日起至3月31日有「一起挺優惠券」，包括兩份大薯99元、兩份6塊雞塊99元、2份豬肉滿福堡69元。
以及中杯可樂、中杯雪碧、焦糖奶茶、檸檬紅茶、美式咖啡全面買1送1，單杯最低38元。
另外有101元個人套餐、209元雙人套餐、79元早餐，只要報代碼就可享優惠。節省時間可用手機APP事先點餐再到店內用或外帶，同樣享有優惠券好康。
📍麥當勞買一送一「一起挺優惠券」專區
肯德基官網輸入優惠即可使用，3月17日至3月30日限時推出激省餐99元起，外送適用。
◾優惠碼50494：咔啦脆雞×2＋小杯無糖綠茶99元
◾優惠碼50492：咔啦雞腿堡＋原味蛋撻99元
◾優惠碼50495：青花椒香麻脆雞×2＋小杯無糖綠茶109元
◾優惠碼50493：青花椒咔啦雞腿堡＋原味蛋撻109元
漢堡王至3月29日前5.7折起，共有8大優惠，包括雞薯條平均45元、雞塊平均6.6元，還有雙堡99元，平均單個漢堡不到50元。在門市櫃台出示優惠券畫面或告知優惠碼即可使用，活動不適用於航站店、兒童樂園、科技廠區、服務區等商場店。
摩斯漢堡3月18日至3月31日推出生日慶活動：
◾摩斯炸蝦堡＋大杯冰紅茶89元，方塊薯餅加購價25元
◾超級大麥海洋珍珠堡＋大杯冰紅茶99元
◾台灣橙康普蒟蒻冰茶／香吉士蘇打／冰橙咖啡任2杯99元
頂呱呱推出「春暖呱開大禮包」，3月20日至4月10日期間限定5折起，出示優惠圖片或通知代碼即可享優惠，包括6款商品買1送1、買兩份99元、個人套餐79元。平均特價來看，地瓜薯條35元、中杯可樂20元、呱呱包50元。
三商炸雞至4月7日前，買6塊義式炸雞（2雞腿+2腿排+2雞翅）送8塊滋汁綜合桶（6滋汁腿排塊+2雞翅），外帶、內用特價皆是369元，等於平均每塊26元。
另有6塊避風塘炸雞桶（2雞腿+2腿排+2雞翅）特價199元，平均每塊炸雞33元。愛吃雞翅的話推薦10支青花椒二節翅99元，香麻過癮，平均每支雞翅不到10元。
假日周末外帶限定，優惠代碼「94555」單點13吋大比薩5折半價，共有7種口味可選，其中包括新口味「蒜香起司燻雞培根」，以及義式培根黃金薯、夏威夷3種口味都是282元。
必勝客13吋大比薩約是32cm，標準切法是10片，份量適合2至3人共享，若以282元大披薩來換算，平均每片約28元，三人分食每人餐費是94元。
德克士即日起至4月30日買A送B，包括買大薯送中薯63元；以及雙堡優惠109元，個人餐最低99元、雙人餐最低199元、三人餐299元。