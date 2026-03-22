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亞特蘭大老鷹今（22）日在主場以126：110大勝金州勇士，持續展現東區強權的實力。本場比賽的焦點莫過於今年2月剛被勇士交易到老鷹的庫明加（Jonathan Kuminga），這是他轉隊後首度面對老東家。雖然庫明加此役手感冰冷，全場9投僅1中，但老鷹球員很給力、手感發燙，近13場比賽豪取12勝。賽後，庫明加與勇士球星柯瑞（Stephen Curry）在場邊長時間的交談，也引發外界對兩人關係的熱烈討論。在2月份的那樁重磅交易中，老鷹送出明星中鋒波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis），換回庫明加與希爾德（Buddy Hield）。今日首度交手，庫明加並未上演期待中的「復仇大戲」，替補出賽22分鐘僅得2分、4籃板。儘管本場比賽數據低迷，庫明加賽後的態度顯得十分淡定且樂觀。當被問及對新環境的看法以及如何回應勇士主帥柯爾（Steve Kerr）過去的言論時，庫明加簡短有力地表示：「我在老鷹這裡過得非常開心，一切都很好。」顯見他已完全融入亞特蘭大的團隊文化，並享受目前的角色。比賽結束後，庫明加並未直接回休息室，而是與養傷中的柯瑞在球場中央進行了長談。柯瑞今日因傷連續缺席第20場比賽，勇士球團預計將於週四再次評估他的傷勢。針對這次交談，庫明加在媒體聯訪時回應：「柯瑞是我的兄弟，我們只是在敘舊、閒聊，我順便關心一下他的近況。」儘管過去兩人在勇士時期，曾有傳聞指出柯瑞曾暗示年輕球員應放下個人情緒、成就團隊，甚至有揣測認為柯瑞並未完全支持庫明加爭取更多上場時間，但今日兩人在場上的親密互動，似乎打破了不和的傳言。老鷹隊在近期的強勢表現，讓他們坐穩東區前段班。除了團隊化學反應優異，新加入的成員也迅速填補了戰力缺口。反觀勇士隊，在缺少柯瑞的情況下舉步維艱，核心陣容的傷病問題加上季中大交易後的磨合挑戰，讓他們衝擊季後賽面臨嚴峻考驗。勇士隊接下來將於週二對陣達拉斯獨行俠，柯瑞確定將繼續缺陣；老鷹則將帶著這波連勝氣勢，繼續向更高的東區排名發起衝擊。