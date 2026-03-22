我是廣告 請繼續往下閱讀

紐約大都會的日籍強投千賀滉大，經歷春訓三次登板調整後，用好表現成功搶下大都會最後一個先發輪值。根據美媒ESPN報導，總教練曼多薩（Carlos Alberto Manzo Rodríguez）宣布：大都會開季先發輪值依序為：佛雷迪（Freddy Diaz）、佩拉爾塔（David Peralta）、大衛・彼得森（David Peterson）、諾蘭・麥克林（Nolan McLean）、克雷・霍姆斯（Clayton Holmes）以及千賀滉大五人輪值。千賀滉大在本季春訓首場登板對聖路易紅雀時，投2又2/3局失2分，被敲2發陽春砲，不過隨後第二場面對邁阿密馬林魚繳出3局、送出五次三振，展現完全壓制的內容，逐步找回節奏。而最近一次登板對戰太空人，則以變化球為主，搭配指叉球與橫掃球（sweeper）進行配球，即使每局都被攻上壘包，仍能有效化解危機，沒有失分，最快球速也來到157公里。回顧上季，千賀開季前12場一度以1.59防禦率高居聯盟榜首，但在一次補位一壘時拉傷右大腿後側，導致狀態嚴重下滑。傷後復出後防禦率飆升至6.90，甚至一度被下放3A調整。外界原先認為他新球季先發輪值位置並不穩定，但春訓的好投讓他成功搶下大都會先發輪值。總教練曼多薩表示：「這6名投手狀態都非常好，從春訓一開始我就告訴他們，如果大家都保持健康，就必須做出困難的決定，其中一人會擔任這樣的角色。」他也說明，考量開季賽程，球隊前兩輪採用5人輪值最為合適；之後在進入9連戰前，將重新評估，未來不排除改為包含馬奈亞（Sean Anthony Manaea）在內的6人輪值。他強調：「馬奈亞之後仍會為我們擔任先發投手。」馬奈亞則坦言：「我認為自己是先發投手，無法固定先發確實會感到挫折，但最終不管什麼角色，我都會用投球證明自己。」