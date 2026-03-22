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洛杉磯湖人今（22）日在客場以105：104險勝奧蘭多魔術，豪取9連勝。儘管延續勝勢，但湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）在賽後訪問中顯得極度憤怒。他公開質疑裁判在關鍵時刻的判罰標準不一，並直指球隊是在「克服裁判阻礙」的情況下才艱難取勝，更呼籲聯盟應撤銷唐西奇（Luka Doncic）的第16次技術犯規。比賽最後關頭，湖人一度落後2分。瑞迪克（JJ Redick）指出，當時詹姆斯（LeBron James）在一次進攻中明顯遭到對手打手犯規，裁判卻判定魔術隊狀元班凱羅（Paolo Banchero）是乾淨封阻。瑞迪克（JJ Redick）賽後憤慨表示：「我們在上一場比賽才挑戰過類似的吹判，當時解釋是球被碰觸後，若球員仍保有球權且手臂被揮擊，那就是犯規。結果我們那次挑戰失敗了。今晚同樣的狀況，裁判的解釋卻又隨興更改。我們今晚必須克服很多困難才能贏球，你們知道我在說什麼。」諷刺的是，若裁判當時吹哨，詹姆斯（LeBron James）將獲得兩次罰球機會，比賽可能進入延長賽；而這次漏判反而讓湖人獲得最後一擊機會，最終由肯納德（Luke Kennard）投進致勝壓哨三分。即便結果得利，瑞迪克（JJ Redick）仍堅持裁判必須為其不一致的判斷負責。另一個爭議焦點在於唐西奇（Luka Doncic）因與魔術中鋒畢塔吉（Goga Bitadze）口角，吞下本季第16次技術犯規，面臨禁賽一場的處分。瑞迪克（JJ Redick）對此強力聲援子弟兵，認為聯盟應該撤銷這記判罰。瑞迪克（JJ Redick）與唐西奇（Luka Doncic）皆聲稱，畢塔吉（Goga Bitadze）使用了裁判聽不懂的外語，對唐西奇（Luka Doncic）的家人發表了極具侮辱性的言論。瑞迪克（JJ Redick）強調，聯盟應該介入並導正錯誤，不該讓受到言語攻擊的球員因正當防衛而受罰。雖然湖人本季表現起伏，但瑞迪克（JJ Redick）這種始終站在球員身邊、敢於挑戰判罰權威的執教風格，已贏得廣大洛杉磯球迷的支持。隨著9連勝的到來，這支球隊展現了極高的天花板，而瑞迪克（JJ Redick）在更衣室與球迷心中的威信也正與日俱增。