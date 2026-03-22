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在經典賽美墨戰，因為阿羅薩雷納（Randy Arozarena）上打擊區前的握手擊掌善意遭到水手隊隊友羅里（Cal Raleigh）拒絕。阿羅薩雷納一度在受訪時表達不滿，不過兩人看似矛盾的關係，已經在開季前講開和好。美墨預賽時，因為同為水手隊隊友的羅里拒絕阿羅薩雷納禮貌性擊掌互動，而在賽後引發一系列討論。阿羅薩雷納曾在接受墨西哥記者採訪時，以西班牙語對羅利說出帶有情緒的發言，而羅里受訪一度表示，若阿羅薩雷納覺得受到冒犯，他對此很抱歉，但當時只是希望展現專注與拚勁，事後也已經主動聯繫把事情講開。水手隊去年差一步就獲得世界大賽資格，隊內主力卻因經典賽險些造成對內衝突。對此阿羅薩雷納透過球團表示：「我知道開幕戰就要到了，我不希望這件事造成影響。」「我和Cal已經談過，我也為賽後說過的話道歉。經典賽的一切，不會改變我們是兄弟、是隊友的事實。他就像家人一樣，我們現在的共同目標，都是幫助水手奪下世界大賽冠軍。」在聲明過後兩人也在當天對運動家的熱身賽中同場先發，互動一如往常。