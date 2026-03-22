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現效力於洛杉磯天使隊的日籍投手菊池雄星，將確定擔任新球季天使開幕系列戰第二場的先發。根據美國當地媒體橘郡紀事報（Orange County Register）報導，球隊已宣布由右投索利安諾（José Soriano）擔任開幕戰先發，而菊池雄星則將在第2戰的比賽對上老東家太空人。自2019年起挑戰大聯盟的菊池雄星，曾效力過水手、藍鳥、太空人，今年邁入天使生涯的第二年。上季他先發33場，戰績7勝11敗、防禦率3.99，在賽季結束後也披上日本隊球衣為日本效力。而本季春訓期間僅留下了3月19日對堪薩斯市皇家1場的登板紀錄，當天主投4又2/3局，被敲2安打失1分，表現穩定。菊池雄星為備戰經典賽提早開機，天使教頭鈴木清（Kurt Suzuki）對此表示：菊池在本季首戰依舊不設球數限制，會讓他全力發揮。