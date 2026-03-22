星巴克公告，明（23）日起一連兩天祭出「大杯以上買一送一」優惠，活動期間星禮程會員只要到門市購買2杯大杯以上容量的指定飲品，其中一杯由星巴克招待。路易莎也有出示會員頁面，上午11時前第2杯5折，等於中杯美式第2杯28元、中杯拿鐵第2杯38元。85度C則是3月27日咖啡日當天，中杯、大杯咖啡第2杯半價。伯朗咖啡逢週一也有美式、本日咖啡買一送一。
星巴克於官網最新公告，明日（3月23日）起，一連兩天推出「28週年感謝有你，會員限定成雙獻禮」活動，時間為上午11時至晚上8時，星禮程會員至門市購買兩杯大杯（含）以上容量，且冰熱、口味皆一致的指定飲料，其中一杯由星巴克招待，每人每次最多買2送2，飲料限當場一次領取。優惠品項依各門市現貨為準，不包含蜂蜜公爵爆爆星冰茶、雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、冰淇淋飲品、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
🟡星巴克買一送一：
日期：3月23日、3月24日
時間：上午11時至晚上8時
注意事項：
一、此活動需全額以星禮程帳號中任一隨行卡或APP行動支付，才可享有此回饋，
二、原價購買與享有優惠折扣之飲料，如更換需加價指定品項植物奶皆需收費。
三、折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動不合併使用。
四、優惠不包含蜂蜜公爵爆爆星冰茶、雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、冰淇淋飲品、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
五、此活動不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、預訂、行動預點服務。不適用門市名單如下：
松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、三航廈D15、小港國際站、台中機場、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、清水站1F、清水站3F、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、花蓮和平、洄瀾、福隆觀海、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏、京站、萬里、南港LALA、星巴克典藏DREAM PLAZA台北、苑裡稻香。
🟡85度C咖啡優惠：
85度C因應周三（3月25日）是黑糖珍珠日，黑糖珍珠系列第2杯半價，大杯黑糖珍珠厚奶茶平均41元。周五（3月27日）是咖啡日，當天中杯、大杯咖啡第2杯半價，大杯美式平均56元、大杯拿鐵平均75元。
🟡路易莎咖啡優惠：
路易莎出示會員頁面，咖啡飲品在上午11時前第2杯5折，等於中杯美式第2杯28元、中杯拿鐵第2杯38元。3月、4月限定販售，衣索比亞夏娃藝妓日曬原價170元、特價120元。
🟡伯朗咖啡優惠：
伯朗咖啡館也推出「卡友獨享，指定飲品買一送一」的優惠活動，只要在3月每週一持伯朗Lounge卡至門市消費，美式、本日咖啡買一送一，不限冰熱、容量，結帳金額以高價品計算，加料品項依份數另外收費，且飲品限結帳當日領取。南京概念店、科大概念店、城堡及員山門市，不配合活動。
資料來源：星巴克、85度C、路易莎、伯朗咖啡館
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日期：3月23日、3月24日
時間：上午11時至晚上8時
注意事項：
一、此活動需全額以星禮程帳號中任一隨行卡或APP行動支付，才可享有此回饋，
二、原價購買與享有優惠折扣之飲料，如更換需加價指定品項植物奶皆需收費。
三、折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動不合併使用。
四、優惠不包含蜂蜜公爵爆爆星冰茶、雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、冰淇淋飲品、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
五、此活動不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、預訂、行動預點服務。不適用門市名單如下：
松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、三航廈D15、小港國際站、台中機場、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、清水站1F、清水站3F、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、花蓮和平、洄瀾、福隆觀海、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏、京站、萬里、南港LALA、星巴克典藏DREAM PLAZA台北、苑裡稻香。
🟡85度C咖啡優惠：
85度C因應周三（3月25日）是黑糖珍珠日，黑糖珍珠系列第2杯半價，大杯黑糖珍珠厚奶茶平均41元。周五（3月27日）是咖啡日，當天中杯、大杯咖啡第2杯半價，大杯美式平均56元、大杯拿鐵平均75元。
🟡路易莎咖啡優惠：
路易莎出示會員頁面，咖啡飲品在上午11時前第2杯5折，等於中杯美式第2杯28元、中杯拿鐵第2杯38元。3月、4月限定販售，衣索比亞夏娃藝妓日曬原價170元、特價120元。
🟡伯朗咖啡優惠：
伯朗咖啡館也推出「卡友獨享，指定飲品買一送一」的優惠活動，只要在3月每週一持伯朗Lounge卡至門市消費，美式、本日咖啡買一送一，不限冰熱、容量，結帳金額以高價品計算，加料品項依份數另外收費，且飲品限結帳當日領取。南京概念店、科大概念店、城堡及員山門市，不配合活動。