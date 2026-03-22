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▲Nana推出的全新寫真集收錄許多大尺度辣照。（圖／IG@seethanarchylibrary）

曾被封為「世界第一美」的韓國女星Nana（本名：林珍娜）近日與日本攝影師及SEETH ANARCHY LIBRARY合作，推出一系列全新寫真作品，這次她挑戰前衛又充滿藝術感的火辣造型，僅穿著水鑽Bra、躺在床上的照片一曝光後震撼大批網友，在網路上掀起暴動。Nana近期和日本攝影師推出全新寫真集，從官方釋出的作品可見，她這次在造型與氛圍上有著明顯突破，其中也包括她身著清涼的大尺度照片，尤其是她只穿著水鑽內衣、亮面褲子、躺在床上的照片，更是讓粉絲看了眼睛一亮，驚呼「不愧是世界第一美」、「每一張都像精品廣告」、「美得太誇張。」除了辣寫真引爆話題，Nana也睽違10年重返綜藝節目《全知干預視角》，節目中，她以素顏的狀態入鏡，皮膚狀況讓觀眾驚艷不已，更讓外界驚喜的是，當被問到感情狀態時，她坦言自己「一直有在交往」，一句話瞬間掀起網友熱議「太坦率了」、「女神真的好真實」。不過，比起火辣寫真與認愛發言，更讓觀眾震驚的，則是Nana在節目中首度提到去年家中遭陌生男子闖入的驚魂事件，她透露，當時凌晨家中突然出現不速之客，甚至與母親發生衝突，她在睡夢中驚醒後立刻衝出房門，第一時間只想保護母親，這起事件也讓她留下極大心理陰影，坦言有一段時間甚至不敢回家，直到現在回想起來仍心有餘悸，甚至至今在家中都不太能夠完全放鬆休息。而小偷事件目前正在透過法律調查中，希望她能早日回歸生活的平靜。