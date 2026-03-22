我是廣告 請繼續往下閱讀

中信兄弟受世界棒壘球總會(WBSC)與墨西哥棒球聯盟(LMB)之邀，今天下午由二軍總教練彭政閔率領約27名年輕球員前往墨西哥，參加美洲棒球冠軍聯賽(BCL Americas)，是亞洲首次有球隊受邀參與這項賽事。此次中信兄弟多以年輕球員為主參賽，中信兄弟總教練平野惠一在此前就表示：希望藉由國際賽事累積經驗、拓展視野，並期待年輕球員能把握這次赴墨西哥參賽的機會，多看、多學，從高強度比賽中成長。中信兄弟官方也在透過社群發文表示，這次BCL賽事不僅是二軍球員磨練國際賽經驗的絕佳機會，更是台灣職棒邁向國際舞台的重要里程碑。本屆BCL Americas為第3屆賽事，共有5隊參賽，賽程將於當地時間3月24日至29日舉行。中信兄弟將代表中華職棒與各國聯賽冠軍同場競技，首戰即面臨強敵挑戰，台灣時間3月25日出戰2025年尼加拉瓜German Pomares聯盟冠軍的「Managua Dantos」。