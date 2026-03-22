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行政院今（22）日透過新聞稿說明，無人機產業為「五大信賴產業」中軍工產業的重要項目，更是帶動國內資通訊、半導體及國防產業升級的重要引擎，兼具產業升級及國防自主雙重戰略意涵，目前在立法院亟待審議、與無人機預算有關的議案有兩案，包括國防特別條例與總預算，總預算中還有彙整各部會需求所提出的無人機相關計畫，副院長鄭麗君籲請立法院儘速審議，讓相關預算規劃可付諸執行。行政院說明，當前國際安全情勢快速演變，從俄烏戰爭到近期美伊衝突的實戰經驗顯示，無人機扮演不對稱作戰重要角色，提升我國國防自主及無人機國產化能力有其重要性。此外，為擴大國內無人機、水面水下無人船在醫療、運輸、農業、防災、國土測繪、海域、全社會防衛韌性等領域的多元應用及整體產業發展，並把握國際「非紅供應鏈」商機，行政院由副院長鄭麗君擔任召集人，邀集跨部會召開「無人載具產業發展及管理機制」專案會議，自2024年起已擬定「產業發展、國防自主、民主供應鏈」三大政策目標，並依據「擴大國內外需求引導產業發展、技術開發與國際鏈結、形成產業聚落生態系、訂定使用規範及推動資安檢測、提升全社會防衛韌性」五大策略，推動無人載具產業發展政策及管理機制，積極落實賴總統宣示要推動台灣成為「無人機民主供應鏈亞太中心」的目標。立法院將在下週審查國防特別條例，鄭麗君表示，國防特別條例中無人機特別預算的規劃，與我國115年總預算中各部會所編列的無人機相關預算互相連結、相輔相成，有助於提升我國供應鏈戰略地位及國軍整體戰力，扶植國內無人載具產業鏈發展。經濟部在去年統籌各部會業務提出「無人載具產業發展統籌型計畫」，並已獲行政院核定，此計畫規劃從2025年到2030年間，預計總共將投入442億元，推動我國無人載具發展，應用範疇涵蓋國防安全、災害防救、智慧製造、智慧交通、醫療運送、農業監測與精準作業、海空域治理等。鄭麗君強調，行政院已規劃透過統籌型計畫，以公部門採購帶動國內需求，推動資安檢測與國際接軌，並完善國內測試場域管理制度，為無人機產業發展創造成長動能，希望達成2027年無人機全非紅供應鏈的目標。在今年度中央政府總預算中，各部會已編列超過72億元的公務預算，就採購無人機、無人載具關鍵技術發展、資安檢測、法規制度建構、完善測試環境及產業鏈升級等面向進行整體規劃，隨著近年來台灣在國際上深化民主供應鏈布局，將有助於持續強化我國產業競爭力與國家整體韌性，相關計畫須仰賴穩定且充足的預算支持，以繼半導體產業之後，將無人載具產業發展成為我國下一個關鍵產業。鄭麗君表示，在政府過去一年多政策引導及產業共同努力下，我國無人機產值由2024年的50億元，成長至2025年的129億元，整體成長幅度超過2.5倍；其中無人機整機外銷金額更由2024年的1.4億元，成長至2025年的29.5億元，外銷成長值達21倍。其中以捷克、波蘭、美國為主要出口市場，占比達9成以上，顯示台灣無人機產業已逐步成為民主陣營中具高度信賴性的關鍵供應鏈夥伴。此外，為積極連結民主供應鏈把握海外商機，今年一月經濟部長龔明鑫赴美參與第六屆「台美經貿繁榮夥伴對話（EPPD）會議」，並見證台美共同簽署「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」，其中除了外界關注的AI供應鏈議題，台美無人機資安認證機制「Green UAS」的接軌，以及無人機「非紅供應鏈」的合作，亦被列為台美未來七大重點合作項目之列。未來希望形成「技術＋認證＋市場」的整體輸出模式，加速協助更多國內業者完成認證與接單布局，為我國無人機產業創造更大成長動能。由此可見，台灣的無人機產業發展已經逐步成功打入國際市場，台灣也已成為全球民主供應鏈夥伴中不可或缺的關鍵戰略夥伴。鄭麗君表示，如果立法院遲遲未審議今年度的中央政府總預算，原已編列的無人機相關預算無法執行，恐怕將衝擊我國無人機產業發展動能，進而延宕關鍵技術研發與國際市場布局，影響台灣在全球供應鏈中的戰略地位，因此籲請立法院儘速審議通過國防特別條例及總預算案，因為台灣無人機產業發展、台灣產業升級的腳步不能停下來，台灣國防自主的韌性也不能被打折扣。行政院補充，依據「無人載具產業發展及管理機制」專案會議討論規劃，在「技術開發與國際鏈結」策略方面，政府將透過法人科專先期開發、提供租稅優惠支持業者開發、國際合作生產等多元方式支持技術開發，未來也希望協調國發基金推動政策性投資帶動量產，支持無人機三晶二軟關鍵零組件技術開發，打造完整的產業供應鏈，進一步協助模組化、規格化，提升國際競爭力。在「形成產業聚落及生態系」策略方面，嘉義亞創中心已是台灣無人機產業的重要基地，經濟部與嘉義縣正規劃成立亞創中心二館，搭配民雄航太園區，形成從研發、測試、製造、創新應用到國際合作的重要基地。此外，民用航空局已依統籌型計畫辦理無人機測試場域的盤點規劃，包括中小型遙控無人機測試場域18處、大型遙控無人機測試場域2處；後續將研議以沙盒方式推動專屬測試空域，提供業者更完善的測試環境，並加速空域管理的健全化。針對水面及水下無人載具，交通部、海洋委員會已於去年完成「水面及水下無人載具特定測試水域安全管理規範」、「辦理水面水下無人載具海域測試活動空間使用指引」等規範作業，以回應海洋監測、救災應變、國防安全及產業應用等多元需求，未來將逐步完善水面與水下無人載具及場域的管理機制。行政院表示，以上相關計畫都仰賴穩定且充足的預算支持，尤其「無人載具產業發展統籌型計畫」中，有不少是與地方政府權益相關的部會計畫，例如內政部消防署規劃補助各縣市政府購置複雜地形無人機，以因應各縣市轄區不同搜救狀況及任務需求；經濟部水利署規劃補助各縣市政府購置無人機辦理河道巡檢、水利相關工程巡檢、災害區域巡檢、河川區域現況調查等工作，都與地方政府及民眾的權益密切相關，籲請立法院儘速審議通過行政院所提出的115年度中央政府總預算案，讓相關工作得以順利執行。