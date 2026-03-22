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油價上漲幅度2年新高！各地加油站湧入人潮

▲台灣中油宣布明（23）日凌晨起調漲油價，汽油大漲1.8元、柴油也漲1.4元。（圖／NOWnews資料照）

油價大漲因中東局勢緊張！中油幫吸收虧損已數十億

受到國際油價上漲影響，台灣中油宣布明（23）日凌晨起調漲油價，，從今（22）日晚間開始有大批民眾湧入加油站，出現排隊加油的人潮，甚至最便宜的好市多（Costco）加油站，一度出現上百輛車等著加油的奇景。台灣中油表示，從3月23日凌晨起汽油每公升調漲1.8元、柴油調漲1.4元，調幅創近兩年半新高。油價將大幅上漲的消息確定後，全台各地加油站湧入大量車輛，無論汽車或機車都排隊等候，加油動線甚至延伸到馬路，也有加油站必須派員指揮交通，避免影響交通。除此之外，還有許多好市多會員也趁著假日，開車前往賣場採購順便加油，結果讓北屯好市多一度出現上百輛車排隊等待加油的奇景。台灣中油說明，本波漲價主要受中東戰事影響，國際油價大幅上揚。依浮動油價機制原本應大幅調漲，但為穩定物價，已透過平穩機制吸收大部分漲幅，累計吸收金額達數十億元，仍難完全抵銷成本壓力。行政院長卓榮泰今（22）日稍早也坦言，中油明（23）日汽油上漲1.8元，雖然看似很多，但其實依現今國際油價計算，汽油應該要漲15元才能彌補，最終中油吸收了13.2元，只漲1.8元，代表這周中油就要吸收高達34億元，而從2月底中東戰事開始後，中油已吸收65億元虧損。