週一（23日）亞股開盤迎嚴峻挑戰，日經平均指數一度下跌超過2000點，韓國綜合股價指數（KOSPI）亦開低挫逾200點。

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根據《NHK》報導，美國和伊朗之間，為了荷姆茲海峽的通行問題劍拔弩張，美國總統川普（Donald Trump）當地時間21日在社群發文，警告德黑蘭若不在48小時內重新開放荷姆茲海峽，美國將「打擊並徹底摧毀」伊朗的發電廠；但伊朗立刻反擊，不只威脅要打擊所有美國、以色列在中東的能源、資訊技術、海水淡化設施，還威脅要「全面封鎖」荷姆茲海峽。

報導指出，由於局勢日益緊張，人們對原油供應長期中斷的擔憂，導致投資者越來越傾於保守，從而讓週一的交易一開始就出現大範圍的拋售潮。

截至發稿時間為止，日經平均指數跌幅擴大至2449.34點或4.59%，暫報50923.19點。韓國部分，KOSPI指數開盤時跌201.05點，目前也是跌幅擴大至299.05點或5.17%，報5482.15點。

韓國KOSPI指數跌幅超過5%，成為區域內表現最弱市場之一，韓國交易所甚至在KOSPI 200期貨下跌5%後啟動熔斷機制，程序化交易暫停5分鍾。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。

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