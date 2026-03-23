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總統賴清德日前提出，經過經濟部審慎評估，核二與核三廠已具備重啟運轉條件，目前台電正著手準備相關程序，預計三月底將重啟計畫送交核安會審議。對此，科技專家許美華昨（22）日提到，核廢料都還沒想好要放哪，重啟核電是自己挖坑自己跳；不過，隨著ChatGPT在短短幾年內橫空出世，她相信賴總統此時確實正在思考核電的可能性，最主要的壓力，就是目前全世界主要開發國家都在面對的大問題，也就是發展AI所需要的龐大電力。許美華昨發文先批評表示，昨天賴清德總統自己跳出來說要重啟核電，結果長久堅持「非核家園」的執政黨被藍白陣營嘲笑，被綠營自己人罵爆。自己挖坑自己跳，真是讓人無言。核電議題不是不能討論，但不是這種方式。在台灣，核電不止是經濟議題，更是政治和國安問題。我們都知道，地小人稠的台灣，承擔不起一次核災，重啟超過40年的核電廠安全嗎？核廢料要放哪裡？台灣人都有答案嗎？果然，認真看了今天賴總統對外說明的內容，他提出了核電重啟「3大前提」，「核安無虞、核廢有解、社會有共識」，這些根本很難有答案，至少不是短期可以解決的，賴威廉幹嘛自己出來找罵？許美華提到，第一題，核安無虞？現在核二、核三廠的基礎建設、維護廠商，西屋、奇異正在啟動全面核安檢查，之後會送到核安會去審議。這題就算賴政府放水想要給過，後面就要碰到「核廢有解、社會有共識」這個長久無解的問題。核廢料要放哪裡？藍白陣營之前一直說要重啟核電，要不要先來回答這一題？看是哪個縣市地質合適、上次公投又高度支持重啟核電，金門馬祖、花蓮人，要不要舉手一下？或是其他高度擁核的地方，桃園、新竹、台中嗎？許美華認為，最後，賴總統說「社會共識」，這題，長久堅持「非核家園」的民進黨真的不要自己攬在身上。就讓最想重啟核電的藍白陣營，在解決核廢料放誰家之後，再來說服社會大眾吧。不知道為什麼，現在的執政團隊一直有個毛病：就是一句話講不清楚，會把簡單的問題變複雜，把別人想要推的議題變成自己的難題。許美華也指出，首先，藍白在2025年5月通過《核管法》，放寬核電廠延役與再運轉規定，今天賴清德說，「國家一定要依法行政」，結果連許多綠營支持者都無法接受，「面對藍白惡法，行政院不是可以不副署、不執行嗎？」其實，這完全是時間序的誤會。去年2025年5月藍白通過《核管法》時，正是大罷免衝二階如火如荼的時候，當時行政院對這個法案，是正常副署、公告的，所以賴總統今天才會講「國家必須依法行政」。執政團隊用行政權開始硬起來，是在大罷免大失敗32:0之後，去年底才在支持者龐大壓力之下，開始「不副署、不執行」的。這麼簡單的事情，執政黨都講不清楚，被罵真的剛好而已。許美華更強調，不過，今天在某處看到，2019年賴清德跟卓榮泰一起現身「非核家園」遊行的畫面。這點，我要幫他們說幾句話：這個世界正因為AI浪潮發生翻天覆地的轉變，真正的觸發點，是2022年底ChatGPT的橫空出世。大家可能難以想像，這一切，發生在最近短短不到4年。因此，我也相信，賴總統此時確實正在思考核電的可能性，最主要的壓力，就是目前全世界主要開發國家都在面對的大問題，也就是發展AI所需要的龐大電力。何況，我們還有全世界AI晶片幾乎都要倚靠的台積電。許美華呼籲，這時候真的要再說一次，台灣這個小島資源有限，大家都希望台積電根留台灣，但台灣真的沒辦法無限度的滿足台積電。台積電走出去美日歐投資擴產，就是一邊綁客戶、一邊搶資源，那才是世界的台積電。美國川普政府基於AI產業的用電量，已經在考慮規定，之後大型企業工廠必需自主發電30%，或許台灣未來也需要走上這條路。賴總統今天還說了很重要的一句話：「如果沒有核能的話，台灣到2032年的電力供應都可以穩定。」如果這個預估，已經有算上吃電怪獸台積電未來幾年的擴廠，是個值得高興的好消息，我們還有時間好好思考下一步。請賴總統團隊不要躁進，不要莫名其妙引火上身，台灣的未來，大家一起來承擔吧。