洛杉磯道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）今（23）日宣布，大谷翔平將於台灣時間25日道奇對上洛杉磯天使的熱身賽中登板投球，同時羅伯斯也宣布，大谷翔平將在4月1日對上克里夫蘭守護者的例行賽中以「二刀流」身分出賽，同時羅伯斯也透露，大谷翔平預計不會投太長局數，因此會準備另一名先發投手待命。

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睽違3年二刀流開幕　大谷翔平完全體回歸

羅伯斯在接受採訪時表示，雖然計劃尚未百分之百確定，但大谷翔平將在週三登板，這讓他順理成章地進入開幕第 5 戰的先發輪值。這也將是大谷翔平繼2023年以來，睽違三年再度以二刀流身分迎接開幕。

投球局數不會太長　道奇採「雙先發」戰術

至於本季初登板的投球數是否有限制，羅伯斯坦言球團並不打算讓他投太長局數，因此基本上會安排第二位先發投手，人選將會是羅布雷斯基（Justin Wrobleski）或是席漢（Emmet Sheehan）

大谷翔平在先前代表日本國家隊征戰WBC世界棒球經典賽期間，便透過Live BP持續調整投球狀態。回到道奇隊後，他在18日對陣巨人的比賽中先發主投4.1局，僅被敲出 1 支安打無失分。

在今日的練習中，大谷先進行了傳接球，隨後進入牛棚練投36球。練習空檔，他也特別與天使隊時期的前隊友「神鱒」楚奧特（Mike Trout）等人熱情擁抱寒暄，現場氣氛十分融洽。

資料來源：《Daily Sports

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