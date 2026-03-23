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NBA美國職籃（National Basketball Association）金州勇士隊在賽季末段陷入嚴峻的季後賽保衛戰，在核心球星接連倒下後，球隊終於迎來一則振奮人心的好消息。根據勇士隨隊記者史雷特（Anthony Slater）透露，因右手腕扭傷連續缺席10場比賽的先發側翼穆迪（Moses Moody），最新傷兵名單的狀況已從「缺陣」升級為「出戰成疑」，最快有望在明日客場挑戰達拉斯獨行俠的比賽重返賽場。勇士隊自1月下旬以來運勢坎坷，先是巴特勒（Jimmy Butler）因十字韌帶撕裂倒下，明星主控柯瑞（Stephen Curry）隨後又因髕骨韌帶傷勢缺陣。加上季中交易換來的長人波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）打打停停，讓總教練科爾（Steve Kerr）的輪替陣容捉襟見肘。穆迪自3月3日對戰快艇受傷以來已經缺席10場比賽。為了縮短回歸時程，穆迪在右腕傷勢尚未痊癒期間，甚至開始練習使用「左手」進行運球與投籃訓練。科爾教練日前曾坦言穆迪復原的進度不如預期，但在球隊近期9戰吞8敗的慘況下，球團顯然加快了穆迪的復出。在受傷之前，穆迪已經穩坐勇士先發小前鋒位置，本賽季出賽54場，場均貢獻11.9分，投籃命中率44.1%，三分命中率更高達40.2%，是勇士陣中最穩定的攻守箭頭之一。科爾對此表示：「無論如何我們都會進入附加賽。所以我們必須做好準備，等待柯瑞、穆迪和霍福德（Al Horford）回歸。如果我們能在他們歸隊前建立好正確的習慣，像是卡位、減少快攻失誤等，我們絕對有能力在季後賽走得更遠。」除了穆迪有望回歸外，中鋒波爾辛吉斯也預計在明日對陣獨行俠時重返戰線。勇士隊勢必希望能藉由主力球員陸續歸隊，在柯瑞回歸前止跌回升，為季後賽衝刺更多的能量。