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NBA美國職籃（National Basketball Association）休士頓火箭隊在去年休賽季發動震驚聯盟的交易，成功延攬超級前鋒「KD」杜蘭特（Kevin Durant），不僅讓休士頓瞬間重返爭冠行列，更見證了這位「得分機器」持續改寫歷史。昨（23）日，37歲的杜蘭特正式超越「籃球之神」喬丹（Michael Jordan），躍升NBA歷史得分榜第五名，並在賽後透露職業生涯已經進入倒數階段。杜蘭特驚人的進攻天賦無須多言，昨日的比賽中杜蘭特生涯總得分突破32393分，正式擠下喬丹，成為聯盟史上得分第五多的球員。這名身高6呎11吋、擁有像後衛一樣靈活技巧的準名人堂球星，再次證明自己是籃球史上最難防守的進攻利器。本季轉戰火箭後，杜蘭特依舊維持頂尖水準。在至今出賽的67場比賽中，他場均能繳出25.7分、5.4籃板、4.4助攻的無解數據，且投籃命中率高達51.7%，三分球命中率更維持在40.8%的巔峰。雖然火箭目前43勝27敗的戰績與季初被外界視為「宇宙火箭」的期待略有落差，但杜蘭特的存在無疑讓火箭成為西區任何球隊都不敢輕視的勁旅。儘管各項數據都還是名列聯盟頂尖的水準，但在NBA打滾19個賽季後，杜蘭特也開始思考「球員身分」的盡頭。他在受訪時坦言：「我真切感覺到，自己離職業生涯的終點每一天都更近一步。籃球是我這輩子的重心，想到日子不多了，我確實得開始為下一個階段做準備。」杜蘭特透露，目前支撐他繼續前行的，是對籃球純粹的熱愛與自律。他認為自己已經慢慢釋懷，並學會珍惜籃球帶來的微小事物，例如戰友的情誼與球迷的熱愛：「當有一天籃球不再是我的『主場』時，我會想念NBA這個大家庭，想念每天接觸的每一個人。」看著唐西奇（Luka Doncic）等新生代天才球員一次又一次展現恐怖的數據，杜蘭特也表達了對傳承的期盼。他直言這些年輕人的數據與當年的自己、詹姆斯（LeBron James）或科比（Kobe Bryant）如出一轍。他謙虛地說道：「希望當他們超越我的那一刻，能像當年的我一樣心懷敬意。我也希望自己能為籃球這項運動，留下屬於杜蘭特的痕跡。」