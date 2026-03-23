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古林睿煬（北海道日本火腿鬥士）

累積數據： 2 出賽｜2.0 局｜2 K｜2 保送｜ 防禦率 0.00





2 出賽｜2.0 局｜2 K｜2 保送｜ 表現總結： 古林是熱身賽最吸睛的球員。昨（22）日對戰養樂多，他在第9局登板震撼全場，飆出生涯最快的160公里 火球，成為台灣史上中職出身第一位、整體第五位達成此成就的球員。新庄剛志監督雖在意其速球未讓打者揮空，但考量其壓倒性球威，開季極大機率以「守護神」或「後援」身分登場。





徐若熙（福岡軟銀鷹）

累積數據： 1 出賽｜5.2 局｜7 K｜2 保送｜ 防禦率 1.59





1 出賽｜5.2 局｜7 K｜2 保送｜ 表現總結： 加盟軟銀後首場實戰即展現大將之風。3月18日對中日龍主投5.2局送出7次三振，最快球速155公里。其多樣化的變化球與控球能力獲得監督小久保裕紀公開背書，確定進入開季一軍先發輪值，成為軟銀爭冠的重要拼圖。





宋家豪（東北樂天金鷲）

累積數據： 5 出賽｜4.1 局｜2 K｜1 保送｜ 防禦率 0.00





5 出賽｜4.1 局｜2 K｜1 保送｜ 表現總結： 身為旅日老大哥，表現一如既往地穩健。熱身賽4局投球未失分，防禦率維持完美的0。他不僅是樂天牛棚的定心丸，今年更有望達成日職本土球員年資，展現長青且穩定的戰力。





林安可（埼玉西武獅）

累積數據： 6 出賽｜16 打數｜5 安打｜1 打點｜ 打擊率 0.313





6 出賽｜16 打數｜5 安打｜1 打點｜ 表現總結： 回歸母隊後的林安可完全揮別經典賽低迷。熱身賽期間曾棒打前大聯盟球星前田健太、去年央聯勝投王東克樹以及台灣同鄉宋家豪。目前正處於連續4場敲安的狀態，且展現了極佳的選球眼，但最近一場比賽曾因為跑壘扭傷下場休息，若傷勢無虞將有會鎖定西武獅開季先發的一席之地。





累積數據： 1 出賽｜2 打數｜0 安打｜ 打擊率 0.00





1 出賽｜2 打數｜0 安打｜ 表現總結： 經典賽「台灣鐵捕」林家正加盟火腿後，隨即於官辦熱身賽對戰橫濱DeNA亮相。林家正於8局上接替蹲捕，讓對手3上3下；8 局下首打席擊出二壘飛球出局，9局下則吞下三振，安打尚未開張，但其優異的守備引導已初步贏得教練團信任。





古林睿煬 於火腿 vs. 軟銀戰役中，在第9局登板關門。





於火腿 vs. 軟銀戰役中，在第9局登板關門。 徐若熙 於開季系列賽迎來日職生涯初先發。





於開季系列賽迎來日職生涯初先發。 宋家豪 於樂天 vs. 歐力士戰役中，在比賽後段登板救援。





於樂天 vs. 歐力士戰役中，在比賽後段登板救援。 林安可 先發扛起中心打線，挑戰洋聯投手群。





2026年日本職棒官辦熱身賽於昨（22）日正式畫下句點。今年在經典賽（WBC）餘威帶動下，多位台灣好手展現了前所未有的統治力。從古林睿煬刷新生涯速球紀錄，到徐若熙鎖定先發輪值，以及林安可擺脫經典賽低潮棒打名投，台將在日本的表現已成為日媒關注的焦點。隨著熱身賽結束，各隊正進行最後的名單確認。3月27日（週五）將迎來開幕戰，屆時台灣球迷有望看到：