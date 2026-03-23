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在聖地牙哥教士隊的春訓基地中，一名身高188公分、身形修長的台灣投手正用手中156公里的火球，向大聯盟宣告他的到來。他是蘇嵐鴻，台灣新一代的「火球新星」。年僅19歲的他，在昨（22）日的新秀對抗賽中後援1局飆出2K、無失分，展現了教士農場排名第18的真價值。然而，在這位冷靜、內斂的投手身後，也有著像一般年輕男孩一樣熱血的球迷魂。蘇嵐鴻畢業於高雄棒球名校三民高中，早在青棒時期就以優異的協調性與手長腳長的投球優勢受到球探矚目。他在2025年U18世界盃展現強大壓制力，7.1局投球飆出14次三振，成為台灣奪得銅牌的關鍵終結者。這份超齡的沈穩，讓教士隊開出的簽約金將他帶回美國，更安排他與偶像達比修有相見歡。教士隊球探讚譽蘇嵐鴻具備流暢的發力與天生的控球感，是農場中極具期待值的先發投手胚子。雖然在投手丘上與打者玩「心理戰」時顯得老練，但私底下的蘇嵐鴻其實非常關注台灣職棒與啦啦隊文化。過去他曾自曝是富邦悍將的鐵粉，更曾與韓籍女神南珉貞立下「美國之約」。不過，隨著台鋼雄鷹進駐高雄主場，身為高雄子弟的蘇嵐鴻，私下最欣賞的啦啦隊女神，正是來自韓國、擁有「啦啦隊天花板」美譽的。蘇嵐鴻曾低調透露，Mingo在舞台上霸氣十足卻又不失甜美的舞姿，總能帶給他滿滿的應援動力。「保持健康，逐步證明實力」是蘇嵐鴻本季的首要目標。昨日他在新秀對抗賽中，面對小熊隊多名農場強打，僅用11球就完成任務，均速維持在155公里左右，展現了極佳的競技狀態。或許正是有了Mingo帶給他的動力，才讓這位台灣新火球男能在異鄉投得如此出色。蘇嵐鴻也期待未來能像偶像達比修有那樣，在教士派寇球場（Petco Park）的投手丘上，用實力回饋所有支持他的家人與粉絲。