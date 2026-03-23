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中油油價今正式大漲1.8元！95無鉛汽油破32元創新高

汽、柴油價格各調漲1.8元及1.4元，零售價格調整為92無鉛汽油每公升30.7元、95無鉛汽油每公升32.2元、98無鉛汽油每公升34.2元、超級柴油每公升29.5元，

▲中油油價從今日起調整為92無鉛汽油每公升30.7元、95無鉛汽油每公升32.2元、98無鉛汽油每公升34.2元、超級柴油每公升29.5元。（圖／NOWnews資料圖片）

油價漲前衝排隊值得嗎？汽車博士警告：別超過1分鐘、改1方式排隊

多數人以為熄火再發動引擎會比較耗油，其實停車超過1分鐘，原地怠速耗油量會超過重新發動引擎耗費的油量。

以前曾看到排班等候的計程車「以推的方式往前移動」，強調「這是很好的示範」，不只省油、環保又健身，建議車主在引擎發動後，若在原地不走超過1分鐘就應熄火。

▲郭守穗教授提到，不少排班計程車等待時，都會「以推的方式往前移動」，強調「這是很好的示範」，不只省油、環保又健身。（圖／NOWNEWS資料照）

排隊搶加油根本不賺？律師精算時間成本：反倒虧了