近期受到美國、伊朗戰事影響，中油油價從今（23）日0時起正式調漲，汽、柴油價格每公升將分別大漲1.8元及1.4元，昨日各大加油站湧現排隊搶加油車潮，但多數人卻無注意「排隊怠速」對車體產生的問題。根據「車博士」郭守穗教授表示，停車只要超過1分鐘，原地怠速耗油量會超過重新發動引擎耗費的油量，建議排隊時可改用「推的方式往前移動」；另外，律師王至德精算後也提到「除非能在20分鐘內加到油，不然是倒虧的」。
中油油價今正式大漲1.8元！95無鉛汽油破32元創新高
受到美國、伊朗戰爭影響，加上荷姆兹海峽航運受阻，以及煉油廠遇襲，亞鄰國家油價逐步攀升。中油油價在今（23）日凌晨零時起正式漲價，汽、柴油價格各調漲1.8元及1.4元，零售價格調整為92無鉛汽油每公升30.7元、95無鉛汽油每公升32.2元、98無鉛汽油每公升34.2元、超級柴油每公升29.5元，其中95無鉛汽油創下約2年半以來新高，衝擊一般大眾交通費用。
油價漲前衝排隊值得嗎？汽車博士警告：別超過1分鐘、改1方式排隊
中油油價今（23）日起正式調漲，昨日各大加油站都湧現排隊車潮，不少民眾趕在漲價前最後一刻加油，但排隊時產生的「怠速問題」反而更傷車、傷荷包！《外交部通訊》期刊第26卷第3期中，享有「車博士」美名的郭守穗教授提到，為了省油、環保及保護引擎，建議要盡量減少引擎怠速運轉的時間，多數人以為熄火再發動引擎會比較耗油，其實停車超過1分鐘，原地怠速耗油量會超過重新發動引擎耗費的油量。
郭守穗博士坦言，以前曾看到排班等候的計程車「以推的方式往前移動」，強調「這是很好的示範」，不只省油、環保又健身，建議車主在引擎發動後，若在原地不走超過1分鐘就應熄火。另外，最好不要長時間原地不動在車上吹冷氣，此舉不但耗油，且易使一氧化碳鑽進車廂，影響駕駛健康。
排隊搶加油根本不賺？律師精算時間成本：反倒虧了
針對全民搶加油的狀況，律師王至德在個人臉書發文，透過「時間成本角度」來分析排隊加油是否值得。王至德表示，23日起油價每公升大漲1.8元，發現一堆車主去排隊加油。他試算，若這些人月薪是6萬元，日薪約2000元，時薪則約250元。換算下來，如果排隊30分鐘的時間成本是125元，加油45公升的話，約可省81元，「還沒算怠速排隊的油耗，也就是說，除非能在20分鐘內加到油，不然是倒虧的」。
不過王至德透露少數人排隊加油的真正目的，笑說在某個電玩群組發表「高見」，一名大叔卻回應「其實還有賺到遠離家庭的放鬆時間，簡直是大賺，加油只是藉口，能在車裏面獨處才是重點」，讓他幽默笑說「看來我還是想的太淺了」。
資料來源：外交部通訊、王至德
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受到美國、伊朗戰爭影響，加上荷姆兹海峽航運受阻，以及煉油廠遇襲，亞鄰國家油價逐步攀升。中油油價在今（23）日凌晨零時起正式漲價，汽、柴油價格各調漲1.8元及1.4元，零售價格調整為92無鉛汽油每公升30.7元、95無鉛汽油每公升32.2元、98無鉛汽油每公升34.2元、超級柴油每公升29.5元，其中95無鉛汽油創下約2年半以來新高，衝擊一般大眾交通費用。
中油油價今（23）日起正式調漲，昨日各大加油站都湧現排隊車潮，不少民眾趕在漲價前最後一刻加油，但排隊時產生的「怠速問題」反而更傷車、傷荷包！《外交部通訊》期刊第26卷第3期中，享有「車博士」美名的郭守穗教授提到，為了省油、環保及保護引擎，建議要盡量減少引擎怠速運轉的時間，多數人以為熄火再發動引擎會比較耗油，其實停車超過1分鐘，原地怠速耗油量會超過重新發動引擎耗費的油量。
郭守穗博士坦言，以前曾看到排班等候的計程車「以推的方式往前移動」，強調「這是很好的示範」，不只省油、環保又健身，建議車主在引擎發動後，若在原地不走超過1分鐘就應熄火。另外，最好不要長時間原地不動在車上吹冷氣，此舉不但耗油，且易使一氧化碳鑽進車廂，影響駕駛健康。
針對全民搶加油的狀況，律師王至德在個人臉書發文，透過「時間成本角度」來分析排隊加油是否值得。王至德表示，23日起油價每公升大漲1.8元，發現一堆車主去排隊加油。他試算，若這些人月薪是6萬元，日薪約2000元，時薪則約250元。換算下來，如果排隊30分鐘的時間成本是125元，加油45公升的話，約可省81元，「還沒算怠速排隊的油耗，也就是說，除非能在20分鐘內加到油，不然是倒虧的」。
不過王至德透露少數人排隊加油的真正目的，笑說在某個電玩群組發表「高見」，一名大叔卻回應「其實還有賺到遠離家庭的放鬆時間，簡直是大賺，加油只是藉口，能在車裏面獨處才是重點」，讓他幽默笑說「看來我還是想的太淺了」。