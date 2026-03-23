效力美國職棒聖地牙哥教士體系的台灣旅美小將蘇嵐鴻，昨（22）在大聯盟春訓期間舉辦的新秀對抗賽中，在教士對上芝加哥小熊的比賽中登板，總計投1局無失分，送出2次三振，最快球速飆到156公里，去年才跟教士簽下合約的他，目前也被評為教士農場第15名的新秀，將在今年展開生涯首個旅美賽季。按照過去旅美球員經歷來看，若發展順利，蘇嵐鴻登上大聯盟的時間大約會是在2031-32年之間。

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蘇嵐鴻展開旅美生涯　今年預計新人聯盟開季

去年10月教士以75萬美元簽下蘇嵐鴻，昨日的新秀對抗賽，是他旅美後的首次正式比賽，2026-27賽季，蘇嵐鴻預計將會從新人聯盟或是短期1A開季，以其餘旅美好手的經歷來看，林昱珉在2022年與亞利桑那響尾蛇簽下合約，並在去年升上3A，同年與運動家簽下合約的莊陳仲敖，則是在今年升上3A，兩人花費約3-4年才成功升上3A，若蘇嵐鴻發展順利，最快將在2029或30年踏上3A的舞台。

過去多數高中畢業加入美職體系的投手，多半都會從新人聯盟展開生涯，主要目標為提升控球能力、控球以及投球量，若在新人聯盟表現優異，是有可能在季中升到低階1A。

蘇嵐鴻具備高上限　最快5年後登上大聯盟

蘇嵐鴻被教士看好擁有巨大潛力，在新秀對抗賽也繳出亮眼表現，整體未來性備受期待，被評估為「高上限但需要養成時間的先發投手」因此培養時間較長，但同時未來上限也會較高。

過去包含王建民、郭泓志以及曾仁和，大約都是在小聯盟磨練5年的時間，才成功升上大聯盟，因此若蘇嵐鴻旅美發展順利，最快可能在2031年就能看到他踏上大聯盟投手丘。

資料來源：《維基百科》

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