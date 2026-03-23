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去埃及為什麼一定要帶原子筆？竟送當地人當禮物小費、古巴也愛

▲近年來埃及物價上漲，觀光區逐漸形成「送筆」習慣，類似旅遊文化在古巴也有。（圖／美聯社／達志影像）

埃及人愛原子筆是真的！一票旅客實測：送完筆就殺價成功

▲台灣常見的按壓式原子筆，在埃及與古巴等物資短缺地區，意外成為旅客的「社交貨幣」。（圖／AI製圖、記者賴禹妡製）

不少台灣旅客前往埃及時，會特地攜帶原子筆，引發網友熱議，原來當地因物資與物價問題，「送筆」文化已在觀光區行之有年，服務人員或孩童收到筆會感到新奇與開心，也常被用來當作小費替代品，甚至成為殺價工具。類似情況在古巴也存在，反映部分地區物資短缺與觀光互動的特殊現象。不過也有旅客提醒，當地人其實更偏好現金，且不建議助長乞討行為，避免影響當地勞動與觀光生態。近年來埃及物價上漲，觀光區逐漸形成「送筆」習慣，部分服務人員或孩童收到原子筆時會顯得相當開心。對於不習慣頻繁給小費的亞洲旅客而言，原子筆成為一種替代選項，既實用又具有新鮮感，也因此在旅客間流傳開來。類似的互動文化其實不只出現在埃及，在古巴也有相似現象。由於當地資源相對匱乏，不少觀光客會準備保健藥品或生活用品，例如肥皂與女性衛生用品，作為小禮物贈送給當地人。有網友日前在Threads分享，自己規劃前往埃及旅遊時，查詢資料竟發現許多人建議攜帶原子筆，忍不住疑惑：「埃及沒有原子筆嗎？為什麼去埃及要帶原子筆？」貼文曝光後，引來不少實際造訪過的旅客解答。有旅客表示，「他們很喜歡按壓式的原子筆，如果你去商店買東西要殺價，說欸我送你一隻原子筆，通常可以殺價成功，然後我們搭河輪送給工作人員原子筆，後來他還讓我們去駕駛艙的位置上面，拍假裝開船的照片」、「他們當地的原子筆是比較像以前台灣傳統的原子筆，而且水容易炸出來沾到手，所以當地人非常喜歡向亞裔面孔的人要筆，因為我們隨身帶的便宜筆都比當地的筆好用厲害很多，用在殺價或是上廁所付費都很有用喔！」不過也有內行人提出不同看法，認為現金仍是最直接的需求，「去年去埃及，只被要過一次筆當小費…他們還是比較想要錢啦」、「現仍在埃及，其實沒什麼人要筆，反而小朋友很多沒上學，都在賣東西」、「前幾年去的時候，導遊是說其實不一定要筆，給什麼他們都要，但導遊讓我們盡量別給，因為伸手要東西已經有點變相，當地小孩會覺得乞討就能獲得，不願意去工作，每天蹲在景點等遊客」。