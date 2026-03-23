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企業21年甲級男女排球聯賽總決賽於昨（22）日在屏東縣立體育館震撼收官。女子組冠軍戰上演了企排史上最具戲劇性的翻盤戲碼，例行賽龍頭臺北鯨華在命懸一線的絕境下，不僅挺過了對手的聽牌優勢，更在企排史上首次「黃金決勝局」中脫穎而出，成功完成隊史首度二連霸。臺北鯨華的衛冕之路並非一帆風順。在四強挑戰賽中，鯨華展現強大宰制力，以（25:17、25:15、24:26、25:11）擊敗義力營造，順利闖進決賽。然而，進入三戰兩勝制的冠軍賽後，鯨華首戰卻陷入接發球不穩的低迷，以（17:25、16:25、27:25、22:25）不敵例行賽排名第三的高雄台電，讓台電率先取得聽牌優勢。到了昨（22）日進行的總決賽第二戰（G2），臺北鯨華一度面臨崩盤危機。兩隊在前三局激戰後，鯨華以落後，眼看台電就要重返榮耀奪下金盃。處於聽牌絕境的鯨華此時展現驚人韌性，靠著林書荷轉任自由球員的奇策與全隊拚死防守，硬是以25:22拿下第四局，隨後再以15:6贏下第五局，跌破眾人眼鏡上演大驚奇連追2盤，將冠軍賽場數扳成1比1的平手局面，更是把比賽逼進企排史上首次的黃金決勝局，。根據本季新制，雙方戰成平手後將立即進入15分制的「黃金決勝局」。在體力透支與高壓之下，臺北鯨華開局就打出5:1的氣勢，隨後持續拉開比分，最終以為這不可思議的奪金劇本畫下完美句點，也順利完成二連霸。