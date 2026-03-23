我是廣告 請繼續往下閱讀

全球領先的運動娛樂串流平台 DAZN 宣布江欣鴻將出任 DAZN Taiwan 董事總經理，全面負責台灣市場營運與策略發展，並與亞太區團隊緊密合作深耕台灣，並拓展華語體育內容布局，透過集團先進串流技術與全球內容資源，提升整體觀賽體驗。他的首要任務包括加速數位成長、強化平台功能與用戶互動，並協助台灣體育品牌擴大影響力、開創多元商業機會，進一步將台灣打造為華語體育內容與跨境商業合作的重要據點，並作為串聯 DAZN 全球布局與亞洲市場的重要樞紐。江欣鴻擁有超過 15 年體育行銷、媒體策略與商業開發經驗，曾於多家國際知名企業擔任高階管理職務，具備深厚的產業歷練與領導經驗。他曾任 Grupo Mediapro 大中華區業務發展主管，主導 LALIGA 在大中華區的商業開發；亦曾於 MediaCom 擔任體育部主管兼業務總監、於 ONE Championship 擔任商業合作資深總監，以及於 Nike 與 Pico 合資公司擔任副總經理，累積跨領域且完整的體育產業實務經驗。江欣鴻表示：「我非常榮幸加入 DAZN，擔任台灣董事總經理。作為全球領先的運動娛樂串流平台，DAZN 在串流服務、內容經營與球迷互動方面持續引領市場。隨著科技演進及觀賽習慣改變，體育產業正處於關鍵轉型階段。我期待與台灣團隊密切合作，並與 DAZN Japan & Taiwan CEO 笹本裕及其團隊共同努力，讓DAZN Taiwan穩健成長。未來亦將持續與體育聯盟、媒體、電信業者、廣告主及贊助商等合作夥伴，共同創造更多產業價值，並提供球迷更優質的觀賽體驗。」DAZN Japan & Taiwan CEO 笹本裕表示：「江欣鴻具備豐富的體育媒體經驗，並在亞洲市場拓展方面展現優異成果。他的加入將帶領 DAZN Taiwan 邁向新階段的發展，我們非常期待他為台灣團隊帶來的專業領導與實質貢獻。」今年球季，DAZN Taiwan 將持續為球迷帶來更多精彩賽事，特別是擴大日本職棒轉播內容，並持續優化串流平台技術，提升台灣及大中華地區的觀賽品質。未來，DAZN Taiwan 也將與DAZN Japan 緊密合作，持續以內容為核心，結合創新技術與全球資源，穩健提升市場競爭力。江欣鴻亦將帶領團隊推動數位發展，為合作夥伴與觀眾創造更高價值，進一步強化台灣體育產業的國際競爭力，讓球迷以更順暢、便利的方式接軌全球體育娛樂。