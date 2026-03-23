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2023年底新北國中生割頸案震驚全台，被害楊姓學生遭郭姓少年持彈簧刀刺死。最高法院近日裁定郭姓少年（乾哥）有期徒刑12年、林姓少女（乾妹）有期徒刑11年定讞，引發外界高度關注。被害人父親「楊爸」、以清水高中家長代表楊江謀身分，今（23日）出席立法院教育委員會「校園安全與受教權的平衡」公聽會，直言現行制度失靈，「司法接不住這些小朋友，結果要我們受害者來接住，這是很荒唐的一件事」。楊爸指出，現行教育與司法體系缺乏橫向聯繫，高風險少年未被妥善承接，最終釀成悲劇。他不滿外界以「高風險學生」輕描淡寫，強調本案兩名加害人就是例子，其中一人曾進少觀所卻仍回到一般校園，「這樣是對的嗎？」他更批評，現行記過制度形同「徽章」，反而成為偏差學生的「投名狀」。對此，楊爸主張設立中介學校，並提出具體門檻，認為凡累積10大過或曾攜帶刀械進入校園者，應直接轉介中介學校接受輔導與管教。他表示，10大過已代表多次違規，制度應及早介入，「不要讓他們繼續在一般學校為非作歹」，否則不僅教師難以正常教學，也將影響其他學生受教權。此外，楊爸也呼籲強化教師管教權與校園安全機制，包括在必要情況下允許安全檢查，以及在全國教室設置緊急求救鈴，以提升突發事件應變能力，「不怕一萬，只怕萬一」，盼教育部編列相關預算。針對制度檢討，司法院少年及家事廳長鍾宗霖表示，少年司法確實仍有改革空間，並向家屬致歉，目前已成立專案小組，將從制度透明、風險評估及跨體系合作三大面向推動改善。他說明，目前約9成案件屬保護事件、僅1成進入刑事程序，主因在於《少年事件處理法》採分流及審前調查機制，並受隱私保護限制，未來將朝去識別化資料開放，提升研究與監督可能。鍾宗霖進一步指出，司法院已建立全國統一風險評估量表，將少年分為低、中、高風險，目前每月約有680名高風險少年接受輔導，其中約36人風險降低，初步顯示成效。至於「國民轉介教育條例草案」，鍾宗霖表示，認同將高暴力、頻繁霸凌及攜帶危險器械納入評估指標，但強調強制安置涉及人身自由與受教權，須審慎檢視其合憲性與比例原則。