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▲交易截止日送走潛力新秀庫明加（Jonathan Kuminga）換回波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）的決策，美媒認為目前看來近乎失敗。（圖／取自金州勇士 X）

▲在核心陣容明顯缺乏競爭力時，球團並未選擇提前重建，也沒在截止日前清理德羅展（DeMar DeRozan）、拉文（Zach LaVine）等即戰力。（圖／美聯社／達志影像）

▲火箭唯一亮點只有探花謝潑德（Reed Sheppard）展現出進攻箭頭的潛力。（圖／美聯社／達志影像）

▲費城76人隊超級球星喬治（Paul George）因違反NBA禁藥防制條例，正式遭到聯盟禁賽25場。（圖／美聯社／達志影像）

▲核心約基奇（Nikola Jokic）意外出現失誤激增與投射不穩的問題。（圖／美聯社／達志影像）

隨著2025-26賽季NBA例行賽進入最後衝刺階段，各隊在交易截止日後的佈局成效也一覽無遺。美國知名體育媒體《Bleacher Report》近日評選出季末最令人失望的五支球隊，其中休士頓火箭隊意外高居第三，而處於傷病泥淖的金州勇士隊則位居第五；第一的竟然是全明星約基奇（Nikola Jokic）帶領的丹佛金塊。勇士隊的入選幾乎全是因為「天災」。一哥柯瑞（Stephen Curry）受困於俗稱「跑步膝」的髕骨韌帶傷勢長期缺陣，加上小柯瑞（Seth Curry）、霍福德（Al Horford）及穆迪（Moses Moody）等輪替主力接連進出傷兵名單，讓主帥科爾（Steve Kerr）完全沒人可用。此外，交易截止日送走潛力新秀庫明加（Jonathan Kuminga）換回波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）的決策，美媒認為目前看來近乎失敗。因為「波神」加盟後僅出戰7場且傷情反覆，交易截止日後僅拿6勝13敗的戰績，讓勇士跌至附加賽邊緣，美媒建議勇士應考慮在剩下的賽季讓主力徹底休息，放眼下季「眾神歸位」以及搶來強力外援的大好時機。國王隊被評為失望球隊第4名的主因在於「方向不明」。在核心陣容明顯缺乏競爭力時，球團並未選擇提前重建，也沒在截止日前清理德羅展（DeMar DeRozan）、拉文（Zach LaVine）等即戰力。尷尬的是，國王在理應爭取高順位選秀權的衝刺期，竟然意外爆冷贏球，戰績反超多支擺爛球隊，這種「既不衝擊季後賽、也不徹底擺爛」的謎之操作讓《Bleacher Report》大呼實在很不解。火箭雖然始終穩居西區前4，不過入選理由在於「管理層的怠惰」。在主控范弗利特（Fred VanVleet）重傷缺陣後，球團在交易市場與買斷市場均無作為，導致控球戰力幾乎為0。加上內線核心申京（Alperen Sengun）狀態低迷、主帥烏度卡（Ime Udoka）在強強對決中的戰術短板，讓火箭戰績一度下滑地嚴重。唯一亮點只有探花謝潑德（Reed Sheppard）展現出進攻箭頭的潛力。76人曾在截止日前打出東區最強黑馬的氣勢，恩比德（Joel Embiid）夢回巔峰、馬克西（Tyrese Maxey）持續暴走。然而，截止日後喬治（Paul George）因藥物問題遭禁賽，恩比德與馬克西雙雙受傷，導致球隊戰績一蹶不振，直接跌出東區前六，季後賽前景蒙上一層陰影。金塊高居榜首的主因是「名不符實」。在全員健康的情況下，交易截止日後僅繳出11勝9敗，排名從西區第三下滑至第五。核心約基奇（Nikola Jokic）意外出現失誤激增與投射不穩的問題。雖然目前與第四名的火箭勝差歸零，但金塊若想重返爭冠第一梯隊，比賽最後決勝階段的穩定性仍有待考驗。