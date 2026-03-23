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台中地檢署偵辦一起大規模網路性影像犯罪案，發現3名男子透過假扮女性、誘騙裸聊並側錄影像牟利，受害人數高達4586人，涵蓋4540名成年男子及46名少年，涉案影像逾2萬部。檢方已陸續將3人依違反《兒童及少年性剝削防制條例》等罪起訴，並建請法院從重量刑。檢方指出，全案源於2024年底接獲7名被害人報案，指稱遭網路誘騙裸聊並被側錄、散布性影像，隨即由檢察官郭逵成立專案小組追查。調查鎖定當時就讀台大法律系的洪姓男大生（22歲），去年5月將其拘提到案，查出他長期假扮女性，利用變聲器軟體與男性網友互動，誘使對方在視訊中裸露或自慰，再暗中錄影，確認已有321人受害，並查扣近7000部影像及不法所得約12萬餘元。專案小組進一步溯源發現，洪男並非單獨犯案，背後另有許姓男子（26歲）與陳姓男子（25歲）形成類似「犯罪網絡」。其中許男自2017年起即學習假扮女性技巧，透過預錄女性裸露影片搭配變聲器，營造即時互動假象，誘騙被害人裸聊並側錄影像，甚至依外貌條件以每部250元至2300元不等價格販售牟利；陳男則在學習相關手法後加入，除共同鎖定目標，也會交換、購買影像並上傳雲端擴散。檢警統計，洪男側錄289部成年男子及32部少年影像，許男側錄1967部成年男子及9部少年影像，陳男則側錄2291部成年男子及21部少年影像。由於部分被害人重複，最終確認受害人數為4540名成年男子及46名少年。相關影像多流傳於特定社群或雲端空間，不少被害人甚至不知遭偷拍，導致報案率偏低，也增加偵辦難度。檢方痛批，3人不僅長期誘騙側錄，還彼此分享、交換影像並擴散牟利，對被害人造成長期且難以抹滅的傷害，犯行嚴重。洪男已於去年10月先行起訴，近期再將許、陳二人依法起訴，全案持續審理中。檢察官也提醒，性影像犯罪受害者不限女性，男性同樣可能成為目標，尤其年輕族群容易因一時衝動落入陷阱。呼籲民眾對網路上主動攀談並要求裸聊的對象提高警覺，避免受害。