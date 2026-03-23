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男子強行握手數秒 林岱縈嚇壞首發聲

▲林岱縈（如圖）坦言這次活動中，遇到不被接受、且感到不舒服與驚嚇的行為。（圖／YING 林岱縈IG）

林岱縈遭騷擾 盼粉絲遵守基本規範

啦啦隊女神、樂天女孩人氣成員林岱縈，日前出席活動，與粉絲互動擊掌，然而卻遭一名男子強握右手不放，騷擾影片曝光後掀起熱議。昨（22）日林岱縈在社群上首度發聲，坦言「感受到界線被逾越」，讓不少粉絲心疼不已。林岱縈在Threads上坦言這次活動中，遇到不被接受、且感到不舒服與驚嚇的行為，遭男子強行握手數秒，她表示因事發突然，活動也在進行中，當下雖有嘗試把手抽離，但仍持續被緊握住。林岱縈吐露當下心情說：「我明確地感受到自己基本的界線被逾越，也有馬上向身邊的人反映，請大家多加留意。」經過一段時間的沉澱，林岱縈發出聲明，「我明白大家的熱情與支持，只是任何形式的接觸，都應該建立在彼此尊重與雙方同意之上，不該讓你我或他人感到不適與不安，希望每個人的感受都能被好好地重視與相互理解」。林岱縈也呼籲未來的各種活動場合上，希望大家能遵守基本規範，不要再有騷擾的行為發生，讓每一次見面都能是開心且安心的。林岱縈南下出席活動時，原本開心與球迷擊掌互動，1名身穿黑色帽T的男粉絲突然強握她的手，當下她似乎嚇到了，趕緊轉過頭看對方是誰，並且用力把手甩開，畫面曝光後引來粉絲怒轟「根本就是性騷擾」。