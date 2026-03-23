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日前軟銀鷹監督小久保裕紀受訪時明確表示，陣中的台灣強投徐若熙確定會進入球隊新球季的先發輪值。根據《日刊體育》報導指出，徐若熙將擔綱開季第二個系列賽的重任，預計於3月31日至4月2日作客仙台的系列賽中，迎來日職生涯例行賽初登板。對於自己在旅日首年就能進入開季的先發輪值，徐若熙顯得相當淡定，只希望能把所有的能力好好發揮出來。徐若熙在去年休賽季以3年總額約15億日圓的大約加盟軟銀，隨後代表台灣參加世界棒球經典賽（WBC）。重返軟銀報到後，他在18日對陣中日龍的熱身賽中展現絕佳狀態，主投5.2局僅被敲3支安打掉1分，飆出7次三振，最快球速來到155公里，優異的壓制力讓教練團決定將他排入開幕的先發輪值。對於確定進入先發名單，徐若熙今日在福岡巨蛋練習時顯得相當淡定，他在接受《日刊體育》採訪時表示：「雖然沒有特別激動的情緒，但我會努力練習，將準備至今的成果全部發揮出來。」他也坦言，在實戰中感受到「日本打者的反應非常快」，必須更專心地應對。《日刊體育》評論家浜名千廣在分析軟銀新球季戰力時指出，軟銀先發陣容在有原航平離開後一度令人擔憂，但徐若熙與史都華（Carter Stewart Jr.）兩位外援的穩定表現，成功填補了戰力空缺。浜名認為，徐若熙在熱身賽的投球內容讓球隊不需為了先發輪值感到慌張，是軟銀爭取洋聯三連霸與日本一的重要角色。軟銀鷹開幕戰將在主場對戰火腿隊，而《日刊體育》指出徐若熙的日職首秀有望在第二個系列賽，也就是3月31日至4月2日登場。面對即將到來的挑戰，徐若熙充滿信心表示：「這幾年我通常都很早就啟動準備進入比賽狀態，所以調整上完全沒有問題。」球迷也引頸期盼，這位最快球速能飆到158公里的台灣王牌，能在日本職棒殿堂投出亮眼開局。