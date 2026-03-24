我是廣告 請繼續往下閱讀

▲數據顯示，梅爾頓在場上的淨效率值（Net Rating）高居全隊第二，僅次於明星前鋒巴特勒（Jimmy Butler）。（圖／美聯社／達志影像）

▲本次排名第1的補強並非自由市場的大牌球星，而是夏洛特黃蜂在2025年選秀會以第4順位挑中的克努佩爾（Kon Knueppel）。（圖／美聯社／達志影像）

排名 球隊 球員 補強方式 關鍵評語 1 黃蜂 紐佩爾（Kon Knueppel） 選秀 年度最佳新秀大熱門，隊史最強基石。 2 雷霆 米契爾（Ajay Mitchell）& 麥肯（Jared McCain） 續約/交易 雷霆總管普雷斯蒂（Sam Presti）再次展現精準眼光。 3 老鷹 亞歷山大-沃克（Nickeil Alexander-Walker） 簽約 在崔楊（Trae Young）離隊後挺身而出，得分翻倍。 4 籃網 波特（Michael Porter Jr.） 交易 籃網在交易中獲得最強戰力，同時充實選秀權。 5 熱火 鮑威爾（Norman Powell） 交易 以極小代價換回全明星戰力，場均轟下22.3分。 6 太陽 布魯克斯（Dillon Brooks） 交易 徹底改變鳳凰城球隊文化，得分創生涯新高。 7 金塊 小哈德威（Tim Hardaway Jr.） 簽約 以底薪價格提供全聯盟前段班的三分火力。 8 馬刺 柯奈特（Luke Kornet） 簽約 穩定的替補中鋒，在文班亞馬休息時穩住戰局。 9 勇士 梅爾頓（De'Anthony Melton） 簽約 進階數據寵兒，全隊第二高淨效率值。 10 尼克 阿爾瓦拉多（Jose Alvarado） 交易 完美契合紐約球風，在場時球隊淨效率值達+11.8。

NBA美國職籃（National Basketball Association）本賽季例行賽進入尾聲，權威媒體ESPN近期評選出過去一年全聯盟最成功的10大球員補強（含簽約、交易與選秀）。在這份名單中，金州勇士以低價簽回梅爾頓（De'Anthony Melton）的操作排在第9位，而榜首則由夏洛特黃蜂在選秀會上的精準眼光奪得。根據ESPN記者克拉姆（Zach Kram）的最新分析，勇士在休賽季簽下後衛梅爾頓（De'Anthony Melton）的操作，被列為本季全聯盟第9佳的簽約。當時勇士看準梅爾頓正從前十字韌帶（ACL）傷勢中復原，以僅僅310萬美元（約合新台幣9876萬元）的合約將其簽下，這筆精明的投資如今收到了巨大回報。數據顯示，梅爾頓在場上的淨效率值（Net Rating）高居全隊第二，僅次於明星前鋒巴特勒（Jimmy Butler）。在柯瑞（Stephen Curry）因膝傷缺陣21場、巴特勒因傷整季報銷的艱難時刻，梅爾頓成為勇士後場最可靠的攻守核心。作為一名具備外線與防守能力的「3D」型後衛，他填補了球隊在缺乏核心球星時的攻守空缺。雖然梅爾頓表現亮眼，但勇士整體的進攻效率已跌至聯盟第19名。主要原因在於柯瑞本季至今僅出賽39場，缺乏他與巴特勒在場上創造的防守吸引力（Gravity），導致其餘角色球員難以獲得理想的進球機會。本次排名第1的簽約補強並非自由市場的大牌球星，而是夏洛特黃蜂在2025年選秀會以第4順位挑中的克努佩爾（Kon Knueppel）。紐佩爾目前是年度最佳新秀（ROY）的最大熱門，不僅打破了新秀單季三分球紀錄，更是聯盟目前最高效的得分手之一。ESPN 認為，雖然黃蜂今年可能止步於附加賽，但紐佩爾的加入已成為球隊自2004年成軍以來最重要的基石。