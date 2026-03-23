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國際金價近期走勢跌破市場眼鏡，在美伊軍事衝突之際，向來被視為避險資產的黃金不但沒有走強，反而寫下15年來最大單周跌幅。市場分析認為，這波金價「反直覺」下跌，主因並不在避險需求消失，而是通膨、利率與美元三股力量同時壓過了避險買盤。綜合外媒與市場分析師看法，這波金價回落，首先與聯準會政策預期轉變有關。由於美伊衝突帶動能源價格走高，進一步推升通膨壓力，市場開始擔心聯準會原本的降息路徑可能出現變數，甚至不排除維持高利率更久，或重新轉向更偏鷹派立場。在這樣的預期下，不具利息收益的黃金吸引力自然下滑。道富環球黃金與金屬策略主管Aakash Doshi指出，聯準會降息預期可能反轉，是壓抑金價最主要的因素之一。與此同時，美元同步轉強，也讓黃金承受額外壓力。除了利率與美元因素，黃金先前已累積一段漲幅，在市場波動加劇時，部分投資人選擇先行出場鎖定獲利，放大短線跌勢。BullionVault研究主管Adrian Ash就警告，黃金與白銀近期都陷入更大範圍的市場恐慌，當交易員忙著降低風險、控制虧損時，貴金屬也難逃拋售壓力。另一方面，專家也提到，這場衝突造成能源供應鏈受擾，部分產油國收入可能受到波動影響，進而減弱其增持黃金的能力，甚至可能為了提高現金水位而選擇出售黃金。此外，在金融市場劇烈震盪時，黃金雖是避險資產，但也常被拿來當成變現工具，以補足其他部位所需的流動性。