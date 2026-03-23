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清明節前夕，祭祖與身後安排話題再度受到關注。近日有民眾對環保葬是否會影響後代運勢感到擔心，不過，多名有實際經驗的網友表示，家中長輩採用花葬或樹葬後，生活並未因此出現異狀；也有禮儀師直言，從業以來未曾聽過因環保葬導致家運不順的案例，呼籲民眾不必過度恐慌。一名網友發文提到，自己傾向未來選擇環保葬，但又擔心省去祭拜形式後，會不會影響晚輩運勢，甚至憂慮自己過世後在另一個世界過得不好，因此遲遲無法決定。貼文曝光後，不少人留言分享親身經驗，認為環保葬與家運之間沒有必然關聯。有網友指出，家中長輩過世多年後採用環保葬，後代生活依舊平順；也有人提到，祖母選擇樹葬、父親採花葬後，家中並未出現特別不順的情況。在討論串中，一名女禮儀師也現身回應。她表示，從業至今從未聽過有家屬反映，因為採用環保葬而導致後代不順；若有業者以此說法恐嚇，多半只是為了推銷骨灰罈或塔位。她也提到，對於過世後的世界雖然無法證實，但自己也不曾遇過家屬表示，親人曾託夢說過得不好。她進一步指出，其實不少基督徒家庭本來就沒有設牌位，也沒有固定祭拜習慣，但生活同樣安穩，因此不必把祭拜形式與運勢直接畫上等號。她認為，身後事的安排本來就是個人選擇，不同方式各有考量，最重要的還是家人之間先充分溝通，取得共識。