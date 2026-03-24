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哥倫比亞空軍一架運輸機，當地時間23日驚傳在南部墜毀，由於當時機上據報載有逾百名士兵，儘管官方尚未正式公布傷亡情況，但恐怕不容樂觀。綜合外媒報導，這架C-130「大力神」運輸機，週一在哥國南部的普圖馬約省（Putumayo）墜毀，據軍方人士透露，事故時機上載有2個排、約80名士兵，但當地媒體聲稱人數可能更多，機上實際有超過100名軍人。哥倫比亞總統佩特羅（Gustavo Petro）發文表示，至少已1人確定死亡，77人送醫治療，43人狀況不明，並附上一段疑似運輸機墜毀前的短影片。佩特羅也不忘抨擊所謂的官僚主義，一直阻礙他實現軍隊現代化的努力，認為這場可怕的事故本不應該發生，放話要撤換相關的文職或軍事行政官員。當地媒體在網路上分享的影像顯示，這架軍用運輸機從茂密的熱帶雨林上空起飛後不久，不知何故開始下降，墜毀於田野裡，現場升起陣陣濃煙，居民好奇圍觀，有人試圖撲滅火勢，還有人用摩托車將受傷的士兵送到安全地區。公開資訊顯示，洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）生產的C-130「大力神」運輸機於1950年代首次投入使用，哥倫比亞則是在1960年代開始採購該型飛機。原文連結：