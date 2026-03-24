氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮，在「氣象應用推廣基金會．老大洩天機」專欄中表示，近期受微弱鋒面與海面低雲影響，各地天氣大致穩定但易起霧，東半部偶有零星降雨。白天氣溫明顯偏高，中南部出現「熱如夏」的體感，高溫甚至突破33度，早晚則略帶涼意。未來幾天鋒面影響有限，北台灣及東半部稍微降溫有雨，真正較明顯轉變將落在下周初，屆時另一波鋒面接近，北部與東半部降雨機率提高，氣溫也將再次下降。
白天熱如夏天！中南部高溫飆33度 日夜溫差大
吳德榮指出，昨（23）日各地高溫約落在29至35度之間，今（24）日清晨觀測顯示，海面上分布著鬆散低雲與霧，並伴隨零星降水回波，東半部出現局部短暫降雨，馬祖地區則有濃霧現象。清晨低溫較前一日略為回升，截至5時22分，各地平地最低溫約在17至18度之間。
最新歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今日微弱鋒面持續在北部海面徘徊，各地天氣大致維持晴朗穩定，但容易出現起霧情況；白天氣溫偏高，中南部甚至呈現「熱如夏」的感受，高溫可達33度以上，早晚則稍有涼意。東半部偶爾會有零星降雨機會。各地預測氣溫為北部17至28度、中部17至32度、南部17至33度、東部18至31度。
明起北台灣降溫！周五降雨再轉涼 下周又有鋒面
明日與周四（25、26日）受鋒面前緣雲系影響掠過，但整體影響輕微；中南部白天依舊偏熱，北台灣雲量略增，高溫略為下降，東半部降雨機率則稍微提高。到了周五（27日）下午，另一道微弱鋒面快速通過，結構鬆散，各地雲量增加，北部與東半部可能出現局部短暫降雨，氣溫也會逐步下滑。
至於周六到下周一（28至30日），各地將再度轉為晴朗穩定，僅東半部仍有局部短暫雨機會；氣溫自周六起回升，周日與下周一普遍出現「熱如夏」的天氣型態。下周二至周四（31至2日）另一波鋒面影響接近，北部與東半部轉為有局部降雨，氣溫下降，北台灣將轉為偏涼。不過由於近期北方系統偏弱，即便下周初這波鋒面略強，仍屬較後期預測，各國模式之間差異明顯，後續仍需持續觀察調整。
資料來源：「氣象應用推廣基金會．老大洩天機」專欄
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吳德榮指出，昨（23）日各地高溫約落在29至35度之間，今（24）日清晨觀測顯示，海面上分布著鬆散低雲與霧，並伴隨零星降水回波，東半部出現局部短暫降雨，馬祖地區則有濃霧現象。清晨低溫較前一日略為回升，截至5時22分，各地平地最低溫約在17至18度之間。
最新歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今日微弱鋒面持續在北部海面徘徊，各地天氣大致維持晴朗穩定，但容易出現起霧情況；白天氣溫偏高，中南部甚至呈現「熱如夏」的感受，高溫可達33度以上，早晚則稍有涼意。東半部偶爾會有零星降雨機會。各地預測氣溫為北部17至28度、中部17至32度、南部17至33度、東部18至31度。
明日與周四（25、26日）受鋒面前緣雲系影響掠過，但整體影響輕微；中南部白天依舊偏熱，北台灣雲量略增，高溫略為下降，東半部降雨機率則稍微提高。到了周五（27日）下午，另一道微弱鋒面快速通過，結構鬆散，各地雲量增加，北部與東半部可能出現局部短暫降雨，氣溫也會逐步下滑。
至於周六到下周一（28至30日），各地將再度轉為晴朗穩定，僅東半部仍有局部短暫雨機會；氣溫自周六起回升，周日與下周一普遍出現「熱如夏」的天氣型態。下周二至周四（31至2日）另一波鋒面影響接近，北部與東半部轉為有局部降雨，氣溫下降，北台灣將轉為偏涼。不過由於近期北方系統偏弱，即便下周初這波鋒面略強，仍屬較後期預測，各國模式之間差異明顯，後續仍需持續觀察調整。