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芝加哥小熊隊外野手鈴木誠也，在日本經典賽八強對戰委內瑞拉時，因為一次滑壘，造成右膝受傷，檢查後診斷為十字韌帶損傷。小熊總教練康塞爾（Craig Counsell）今（24）日對外說明：鈴木誠也開季將從傷兵名單（IL）出發。目前鈴木誠也已開始進行簡單復健訓練，右膝配戴護具與支撐裝置，進行輕量跑步與室內打擊練習。他表示：「疼痛消退得很快，可以進行的訓練也越來越多。不過像守備和跑壘等比賽必要動作還無法進行，接下來會一邊觀察疼痛狀況，一邊和防護員討論調整，希望能盡快回到球隊陣中。」去年小熊隊的外野組成是由塔克（Kyle Tucker）、皮特·克勞-阿姆斯壯（Pete Henry Crow-Armstrong）以及鈴木誠也組成。而今年開季塔克將為洛杉磯道奇效力，鈴木誠也受到傷勢所困，他的缺陣無疑影響開季戰力，球隊也將持續關注他的復原進度，期盼他能盡快重返賽場。